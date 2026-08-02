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Ramgarh News: 5 अगस्त को स्वच्छ रामगढ़- सुंदर रामगढ़ अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: रामगढ़ छावनी परिषद: 5 अगस्त को स्वच्छ रामगढ़- सुंदर रामगढ़ अभियान -श्रमदान का होगा आयोजन ​रामगढ़, नगर प्रतिनिधि छावनी परिषद शहरी क्षेत्र में स्वच्छत

Ramgarh News: 5 अगस्त को स्वच्छ रामगढ़- सुंदर रामगढ़ अभियान

Ramgarh News: ​रामगढ़, नगर प्रतिनिधि छावनी परिषद शहरी क्षेत्र में स्वच्छता, जन-जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने को एक विशेष पहल की तैयारी की है। परियोजना स्वच्छ रामगढ़- सुंदर रामगढ़ के तहत आगामी 05 अगस्त 2026 को जागरूकता अभियान एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ​कार्यक्रम का शुभारम्भ निर्धारित ​समय पूर्वाहन 09:00 बजे सुभाष चन्द्र बोस क्रीड़ास्थल (फुटबॉल मैदान) छावनी परिषद से होगा। इस विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता कैंट बोर्ड अध्यक्ष सह ब्रिगेडियर सजेश बाबू, पीजी कमांडेंट, पंजाब रेजीमेंटल सेंटर करेंगे।​इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्थानीय नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और श्रमदान के माध्यम से रामगढ़ को स्वच्छ व सुंदर बनाना है।

कार्यक्रम को सफल बनाने की जोरदार तैयारी है।शहर के गणमान्य लोगों एवं समाजिक संस्थाओं को सहभागिता निभाने को आमंत्रित किया गया है।

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