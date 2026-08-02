Ramgarh News: 5 अगस्त को स्वच्छ रामगढ़- सुंदर रामगढ़ अभियान
Ramgarh News: रामगढ़ छावनी परिषद: 5 अगस्त को स्वच्छ रामगढ़- सुंदर रामगढ़ अभियान -श्रमदान का होगा आयोजन रामगढ़, नगर प्रतिनिधि छावनी परिषद शहरी क्षेत्र में स्वच्छत
Ramgarh News: रामगढ़, नगर प्रतिनिधि छावनी परिषद शहरी क्षेत्र में स्वच्छता, जन-जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने को एक विशेष पहल की तैयारी की है। परियोजना स्वच्छ रामगढ़- सुंदर रामगढ़ के तहत आगामी 05 अगस्त 2026 को जागरूकता अभियान एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारम्भ निर्धारित समय पूर्वाहन 09:00 बजे सुभाष चन्द्र बोस क्रीड़ास्थल (फुटबॉल मैदान) छावनी परिषद से होगा। इस विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता कैंट बोर्ड अध्यक्ष सह ब्रिगेडियर सजेश बाबू, पीजी कमांडेंट, पंजाब रेजीमेंटल सेंटर करेंगे।इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्थानीय नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और श्रमदान के माध्यम से रामगढ़ को स्वच्छ व सुंदर बनाना है।
कार्यक्रम को सफल बनाने की जोरदार तैयारी है।शहर के गणमान्य लोगों एवं समाजिक संस्थाओं को सहभागिता निभाने को आमंत्रित किया गया है।
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