Ramgarh News: चौकीदारों को आसूचना संकलन के दिए निर्देश
Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रविवार को जिले के सभी थाना और ओपी में चौकीदारी परेड आयोजित की गई। थाना एवं ओपी प्रभारियों ने
Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रविवार को जिले के सभी थाना और ओपी में चौकीदारी परेड आयोजित की गई। थाना एवं ओपी प्रभारियों ने चौकीदारों को अपने-अपने बीट क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और समय पर आसूचना संकलन कर पुलिस को सूचना देने का निर्देश दिया। साथ ही सामाजिक सौहार्द बनाए रखने, अपराध की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाने तथा किसी भी अप्रिय घटना की तत्काल सूचना संबंधित थाना को देने की हिदायत दी गई।
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