Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: चौकीदारों को आसूचना संकलन के दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रविवार को जिले के सभी थाना और ओपी में चौकीदारी परेड आयोजित की गई। थाना एवं ओपी प्रभारियों ने

Ramgarh News: चौकीदारों को आसूचना संकलन के दिए निर्देश

Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रविवार को जिले के सभी थाना और ओपी में चौकीदारी परेड आयोजित की गई। थाना एवं ओपी प्रभारियों ने चौकीदारों को अपने-अपने बीट क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और समय पर आसूचना संकलन कर पुलिस को सूचना देने का निर्देश दिया। साथ ही सामाजिक सौहार्द बनाए रखने, अपराध की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाने तथा किसी भी अप्रिय घटना की तत्काल सूचना संबंधित थाना को देने की हिदायत दी गई।

ये भी पढ़ें:Jahanabad News: ग्रामीण इलाकों में अपराधियों पर नजर रखें चौकीदार
ये भी पढ़ें:Palamu News: अपराध नियंत्रण को लेकर चैनपुर में जनप्रतिनिधियों के साथ किया गया विमर्श
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ramgarh Ramgarh News Ramgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।