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Ramgarh News: सुमित अग्रवाल हत्याकांड में दो और आरोपी गिरफ्तार हत्या में प्रयुक्त चाकू और बुलेट बाइक बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: डीएसपी मुख्यालय अकरम रजा ने प्रेसवार्ता में दी जानकारी, दोनों को बताया मुख्य साजिशकर्ता रामगढ़, एक प्रतिनिधि। बहुचर्चित सुमित अग्रवाल हत्याकांड म

Ramgarh News: सुमित अग्रवाल हत्याकांड में दो और आरोपी गिरफ्तार हत्या में प्रयुक्त चाकू और बुलेट बाइक बरामद

Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि। बहुचर्चित सुमित अग्रवाल हत्याकांड में रामगढ़ पुलिस ने दो और आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले के खुलासे की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में डीएसपी मुख्यालय अकरम रजा ने बताया कि विशेष जांच दल ने मामले में संलिप्त दो मुख्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त दो चाकू और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। दोनों आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जबकि मामले में शामिल अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है।

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पुलिस की कार्रवाई

डीएसपी अकरम रजा ने बताया कि सुमित अग्रवाल हत्याकांड में 29 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। टीम ने मानवीय सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई।

गिरफ्तार आरोपित

उन्होंने बताया कि इससे पहले मामले में सूरज कुमार दास उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर एक अगस्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। अग्रतर अनुसंधान के दौरान पुलिस ने सुमित सोनी 23 वर्ष पिता दशरथ प्रसाद सोनी निवासी न्यू कॉलोनी बगीचा तथा अभिषेक कुमार साव 25 वर्ष पिता अरुण साव निवासी न्यू कॉलोनी बगीचा को गिरफ्तार किया। जांच में दोनों की भूमिका मुख्य अपराधी और साजिशकर्ता के रूप में सामने आई है। डीएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों आरोपितों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त दो चाकू तथा बुलेट मोटरसाइकिल संख्या जेएच 24 पी 4489 बरामद की गई। बरामद हथियार और वाहन को विधिवत जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बरामदगी जांच के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य है।

जांच की स्थिति

प्रेसवार्ता में डीएसपी ने बताया कि मामले का अनुसंधान अभी जारी है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल कॉल डिटेल, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। जल्द ही शेष आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

विशेष जांच दल की गठन

इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल में रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पाण्डेय, पुलिस अवर निरीक्षक मंजेश कुमार, सहायक अवर निरीक्षक सुमंत कुमार राय, बिरबल हेम्ब्रम, विकास कुमार, मनीष कुमार सिंह, जॉनी कुमार, रोशन बाड़ा, रोशन कुमार, तकनीकी शाखा के मो. नौशद, आरक्षी दिलीप वर्णवाल तथा रामगढ़ थाना रिजर्व गार्ड के जवान शामिल हैं।

सामान्य प्रश्न

सुमित अग्रवाल हत्याकांड में कितने आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है?
रामगढ़ पुलिस ने दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
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