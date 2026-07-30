Ramgarh News: फॉगिंग मशीनों से मच्छरों से होगा बचाव
Ramgarh News: फॉगिंग मशीनों से मच्छरों से होगा बचाव -4 नई फॉगिंग मशीने मंगाई गई रामगढ़,नगर प्रतिनिधि. छावनी परिषद ने मच्छर भगाओ अभियान की शुरुआत की है। क्षेत्र
Ramgarh News: रामगढ़,नगर प्रतिनिधि छावनी परिषद ने मच्छर भगाओ अभियान की शुरुआत की है। क्षेत्र में मच्छरों की बढ़ती समस्या से बचाव के लिए। छावनी परिषद ने विशेष सतर्कता बरती है। सीईओ के निर्देश पर अभियान को प्रभावी बनाने के लिए. लगभग 2 लाख की लागत पर,4 नई फॉगिंग मशीनें मंगवाई गई हैं। सहायक अधिकारी शंकर महतो के अनुसार मच्छर भगाओ अभियान का शुभारंभ गुरुवार को ओडी एरिया से किया गया है। इस के लिए विशेष टीम गठित किया गया है।अभियान के संचालन के लिए ई-रिक्शा के साथ 4 कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो छावनी परिषद आठ वार्डों तक पहुंचेंगे।संवेदनशील इलाकों में नियमित फॉगिंग करेंगे।
ताकि मच्छरों के प्रकोप से नागरिकों को राहत मिल सके।
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