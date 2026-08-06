Ramgarh News: रामगढ़ में पहली बार चातुर्मास वर्षायोग कलश स्थापना का भव्य आयोजन, श्रद्धा और भक्ति से गूंजा दिगम्बर जैन मंदिर

Ramgarh News: रामगढ़, शहर के मेन रोड स्थित श्री दिगम्बर जैन मंदिर में चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह श्रद्धा और भक्ति के साथ आयोजित हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आचार्यश्री वसुनन्दी के शिष्यों के सम्मान में यह विशेष कार्यक्रम हुआ, जो पूरे समाज के लिए गौरव का विषय है।

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि । शहर के मेन रोड स्थित श्री दिगम्बर जैन मंदिर में बुधवार को दिगम्बर जैन समाज की ओर से पावन वर्षायोग (चातुर्मास) मंगल कलश स्थापना समारोह श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक उल्लास के साथ आयोजित किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्मलाभ प्राप्त किया। ज्ञात हो कि परम पूज्य आचार्यश्री वसुनन्दी के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री 108 पुण्यनंद महाराज और मुनिश्री 108 शुभानंद महाराज पिछले दो माह से दिगम्बर जैन मंदिर में विराजमान हैं।

समारोह का आयोजन रामगढ़ जैन समाज के अनुरोध पर पूज्य आचार्यश्री ने मुनिसंघ के चातुर्मास की स्वीकृति प्रदान की, जिसके उपलक्ष्य में यह भव्य कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ध्वजारोहण का सौभाग्य इन्द्रमणी देवी चुड़ीवाल परिवार को प्राप्त हुआ। पंडाल उद्घाटन हीरालाल और राजेन्द्र कुमार ने किया, जबकि आचार्यश्री के चित्र का अनावरण टीकमचंद और अनिल बगड़ा ने किया। दीप प्रज्ज्वलन का सौभाग्य राजेन्द्र, राजेश चुड़ीवाल, अरुणा जैन और डॉ शरद जैन परिवार को प्राप्त हुआ। वहीं मुनिसंघ के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अशोक, किशोर और राजकुमार काला को मिला।

धार्मिक सहभागिता मुनिसंघ को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य राकेश, सरोज देवी पाण्ड्या, सुशील, सुनीता चुड़ीवाल, हरकमचंद और विवेक अजमेरा परिवार को प्राप्त हुआ। प्रथम मंगल कलश इन्द्रमणी देवी चुड़ीवाल परिवार ने ग्रहण किया, जबकि अन्य दो मंगल कलश राजेन्द्र, राजेश चुड़ीवाल परिवार, राकेश और सरोज पाण्ड्या परिवार ने प्राप्त किए। इसके अलावा समाज के सभी परिवारों ने शास्त्र भेंट और आचार्य पूजन में सक्रिय सहभागिता निभाई। जैन समाज के सचिव योगेश सेठी ने बताया कि रामगढ़ की पावन धरा पर पहली बार मुनिसंघ का चातुर्मास आयोजित होना पूरे समाज के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु में असंख्य सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है।