Ramgarh News: शहर में अच्छे स्टेडियम और कम्युनिटी हॉल निर्माण की तैयारी तेज
Ramgarh News: शहर में अच्छे स्टेडियम और कम्युनिटी हॉल निर्माण की तैयारी तेज -विधायक ममता देवी ने किया स्थल निरीक्षण रामगढ़, नगर प्रतिनिधि विधायक ममता देवी ने
Ramgarh News: रामगढ़, नगर प्रतिनिधि विधायक ममता देवी ने शुक्रवार को छावनी परिषद के सीईओ विवेक सिंह के नेतृत्व में भ्रमण किए।शहर में बनने वाले स्टेडियम और कम्युनिटी हॉल के लिए चिंहित स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने रामगढ़ फुटबॉल ग्राउंड और छावनी अस्पताल के मैदान का अवलोकन किया। सीईओ विवेक सिंह ने विधायक को कार्य योजना की पूरी जानकारी दी। इस दौरान विधायक ममता देवी ने कहा की शहर में एक अच्छे स्टेडियम और कम्युनिटी हॉल की जरूरत काफी लंबे समय से महसूस की जा रही थी।
योजना का प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण
इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर गंभीरता से प्रयास शुरू हो चुके हैं। छावनी परिषद के सीईओ का यह प्रयास सराहनीय है।
स्थानीय खेल प्रतिभाओं के लिए संभावनाएँ
शहर में एक स्टेडियम बनने से स्थानीय खेल प्रतिभाओं को नikhरने का एक सही मंच और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। वही कम्युनिटी हॉल का निर्माण होने से शहर के लोगों को शादी-विवाह, सार्वजनिक बैठकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक किफायती और सुविधाजनक स्थान मिल जाएगा।
आगे की योजना और निर्माण कार्य
सीईओ विवेक सिंह ने बताया कि स्टेडियम में खास कर क्रिकेट और बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाएगी। वही लगभग एक एकड़ भूमि पर सभी सुविधाओं से युक्त कम्युनिटी हॉल निर्माण की योजना बनी है। स्थल निरीक्षण के बाद जल्द ही डीपीआर और आगे की कागजी कार्रवाई पूरी कर निर्माण कार्य शुरू होगा। विधायक ममता देवी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने और शहर में पेयजल की विशेष सुविधा बहाल करने का सुझाव दिया। इसके लिए उन्होंने हर संभव सहयोग करने की बात कही। मौके पर विधायक के साथ पूर्व कार्यकारीअध्यक्ष पंकज प्रसाद तिवारी, नगर अध्यक्ष बलराम साहू, संजय साहू, जयकुमार अग्रवाल, संतोष नायक, अनिल मुंडा आदि मौजूद थे।
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