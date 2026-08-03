Ramgarh News: रामगढ़ कॉलेज में महिला छात्रावास के लिए प्रवेश प्रक्रिया हुई शुरू

Ramgarh News: रामगढ़, प्रतिनिधि। रामगढ़ कॉलेज में छात्राओं के लिए महिला छात्रावास अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। जिसके लिए महिला छात्रावास में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दूर दराज के क्षेत्र से रोजाना कॉलेज आने वाली छात्राओं के लिए यह राहत की बात है। अब वे चाहे तो छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकेगी। 64 बेड वाले इस छात्रावास में हर कमरे में 2 छात्राएं रह सकेंगी। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं और उनके अभिभावकों से समय रहते आवेदन करने की अपील करते हुए कहा है कि छात्रावास में सीमित सीटों के कारण इच्छुक छात्राएं आवश्यक दस्तावेजों के साथ जल्द आवेदन करें।

बताया गया कि महिला छात्रावास में छात्राओं की सुरक्षा, अनुशासन और अध्ययन के अनुकूल वातावरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। छात्रावास परिसर में नियमित निगरानी, स्वच्छ आवासीय व्यवस्था तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि दूर-दराज के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिल सके। प्रशासन का मानना है कि सुरक्षित वातावरण मिलने से छात्राएं अपनी पढ़ाई पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायी वातावरण आवश्यक है। इसी सोच के साथ रामगढ़ कॉलेज महिला छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, ताकि छात्राएं बिना किसी चिंता के अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।