Ramgarh News: आवास, पेयजल एवं बिजली आपूर्ति की समस्याओं पर चर्चा

Ramgarh News: बरकाकाना में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि ने रेल कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की। मो ज़्याउद्दीन ने समाधान के लिए पहल करने की बात कही। ओपी शर्मा ने 8वें पे कमिशन की जानकारी दी। सभी संबंधित मुद्दों पर चर्चा का आश्वासन दिया गया।

Ramgarh News: बरकाकाना, निज प्रतिनिधि। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन बरकाकाना शाखा की मासिक बैठक शुक्रवार को यूनियन कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि ईसीआरकेयू के अपर महामंत्री सह एआईआरएफ वर्किंग कमेटी के सदस्य मो ज़्याउद्दीन तथा जोनल सेक्रेटरी ओपी शर्मा उपस्थित हुए। बैठक का संचालन शाखा सचिव महेंद्र प्रसाद महतो ने किया। संबोधित करते हुए मो ज़्याउद्दीन ने कहा कि ईसीआरकेयू के समक्ष रेल कर्मियों के विभिन्न परिवादों और परेशानियों को समाधान के रूप में पहल करने की बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्र एवं विभाग के विभिन्न मुद्दों का संकलन करें और उसे शाखा के माध्यम से केंद्रीय प्रतिनिधित्व को देने का काम करें ताकि मंडल स्तर पर या जोन स्तर पर उन मामलों को रखकर समाधान के रास्ते ढूंढे जाएं। यूनियन अपनी नैतिक जिम्मेदारी को सक्रियता के साथ निभा रही है।

विभिन्न समस्याओं पर चर्चा उपस्थित रेलकर्मियों ने विभिन्न आवासीय समस्याओं एवं बिजली व पानी आपूर्ति में सुधार करने की बात उठाई। मो ज़्याऊद्दीन ने कहा कि सभी संबंधित मुद्दों पर उचित फोरम पर चर्चा की जाएगी। ओपी शर्मा ने कहा कि 8वां पे कमिशन अपने बैठकों का दौर जारी रखे हुए है और इस क्रम में विभिन्न यूनियन एवं अन्य कटेगरिकल संगठनों से उनकी मंतव्य की मांग की गई है। एआईआरएफ ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों सहित संभावित वेतन संरचना पर अपने विचारों को तर्कपूर्ण तरीके से रखने का काम किया है। इसमें पेंशनर्स के भी पेंशन के संशोधन की मांग है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत कर्मचारियों एवं दिव्यांग कर्मचारियों को उनकी शारीरिक स्थितियों पर संवेदनापूर्ण विचार करते हुए पेपर पास सुविधा ऑफिस के माध्यम से ही निर्गत किए जाने की परंपरा को चालू रखने का अनुरोध फेडरेशन ने रेलवे बोर्ड के समक्ष किया है। जिसका रेलवे बोर्ड ने आदेश भी जारी कर दिया है।

उपस्थित कर्मचारी मौके पर सरजू प्रसाद, कमल किशोर, डीके नायक, अनवर हुसैन, गुलाम रब्बानी, मुकेश लाल, भुवनेश्वर, इकरार अहमद, रोहन गोस्वामी सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे।