Ramgarh News: पीवीयूएनएल के अधिकारियों ने पतरातू सांकुल के जर्जर सड़क का किया निरीक्षण
Ramgarh News: पतरातू में पीवीयूएनएल के अधिकारियों ने शुक्रवार को जर्जर सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों का स्वागत किया। सड़क में नाली का अभाव होने से पानी बहता रहता है, जिससे लोगों और विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अधिकारियों ने स्थिति का अवलोकन किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना।
Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। पीवीयूएनएल के अधिकारी शुक्रवार को पतरातू सांकुल के जर्जर सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने ब्लॉक मोड़ से सांकुल जाने वाली जर्जर सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण करने पहुंचे पीवीयूएनएल के अधिकारी और अभियंताओं का ग्रामीणों की ओर से स्वागत किया गया। मालूम हो कि इस सड़क में नाली के अभाव में हर समय पानी बहते रहता है। जिसके कारण इस सड़क पर लोगों का चलना भी दूभर हो गया है। साथ ही स्कूली बच्चों को स्कूल आने जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।निरीक्षण में वरिष्ठ महाप्रबंधक प्रखर सक्सेना ,वरिष्ठ प्रबंधक संतोष कुमार सिंह, वरिष्ठ विवेक कुमार आदि के साथ साथ मुखिया सुमन भारती, अशोक पाठक, सुशील सिंह, शिवचरण करमाली आदि दर्जनों ग्रामीण शामिल थे।
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