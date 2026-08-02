Ramgarh News: अरगड्डा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की बैठक, पुरानी कमेटी यथावत
Ramgarh News: दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाने का निर्णय सिरका, प्रतिनिधि। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की एक बैठक रविवार को अरगड्डा में आयोजित की गयी। इसकी अध्यक्ष
Ramgarh News: सिरका, प्रतिनिधि। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की एक बैठक रविवार को अरगड्डा में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता रंधीर गुप्ता ने की। बैठक में पिछले वर्ष की आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। बैठक में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में पुरानी दुर्गा पूजा कमेटी को यथावत रखा गया। जिसमें अध्यक्ष रंधीर गुप्ता, वरीय उपाध्यक्ष छोटू पटेल, संतराज पासवान, गरीबा भुइयां, उपाध्यक्ष वार्ड पार्षद सुषमा देवी, रंजीत पासवान, ललिता देवी, मीना देवी, आनंद सिंह, जयदेव जगदला, राहुल सिंह, नंदू मल्लिक, बंटी सागर, पुसवा कुम्हार, प्रशांत बेलथरिया, सचिव पंकज सिंह, सहसचिव सूरज पासवान, अशोक कुमार, अरवेंदू मिश्रा, अनु सिंह, शंभू सागर, शिवम पिल्लई, अमर सागर, मनोज पासवान, पिंटू पटवा, सिंटू सिंह, बिट्टू खत्री, दिलीप पासवान, कोषाध्यक्ष अनिल चौधरी, सह कोषाध्यक्ष राजू दास, जय सिंह, सुशील सिंह शामिल है।
कई लोग कार्यकारिणी समिति के सदस्य है। इसका संचालन छोटू पटेल ने किया। बैठक में आशीष मुंडा, सूरज ठाकुर, अशोक महतो, विवेक कुमार, अंगद सिंह, राहुल गुप्ता, सौरभ पासवान, संजू जोशी, दिनकर विश्वकर्मा, सुरेश साहू, दशरथ मिस्त्री, गुड़िया देवी, रीना कुमारी, कुंती देवी, सुनीता कुमारी, विक्की सागर, मनमीत गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित थे।
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