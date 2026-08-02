Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: अरगड्डा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की बैठक, पुरानी कमेटी यथावत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाने का निर्णय सिरका, प्रतिनिधि। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की एक बैठक रविवार को अरगड्डा में आयोजित की गयी। इसकी अध्यक्ष

Ramgarh News: अरगड्डा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की बैठक, पुरानी कमेटी यथावत

Ramgarh News: सिरका, प्रतिनिधि। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की एक बैठक रविवार को अरगड्डा में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता रंधीर गुप्ता ने की। बैठक में पिछले वर्ष की आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। बैठक में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में पुरानी दुर्गा पूजा कमेटी को यथावत रखा गया। जिसमें अध्यक्ष रंधीर गुप्ता, वरीय उपाध्यक्ष छोटू पटेल, संतराज पासवान, गरीबा भुइयां, उपाध्यक्ष वार्ड पार्षद सुषमा देवी, रंजीत पासवान, ललिता देवी, मीना देवी, आनंद सिंह, जयदेव जगदला, राहुल सिंह, नंदू मल्लिक, बंटी सागर, पुसवा कुम्हार, प्रशांत बेलथरिया, सचिव पंकज सिंह, सहसचिव सूरज पासवान, अशोक कुमार, अरवेंदू मिश्रा, अनु सिंह, शंभू सागर, शिवम पिल्लई, अमर सागर, मनोज पासवान, पिंटू पटवा, सिंटू सिंह, बिट्टू खत्री, दिलीप पासवान, कोषाध्यक्ष अनिल चौधरी, सह कोषाध्यक्ष राजू दास, जय सिंह, सुशील सिंह शामिल है।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: वृंदावन कॉलोनी दुर्गापूजा में वाराणसी के कलाकार दिखाएंगे रामलीला

कई लोग कार्यकारिणी समिति के सदस्य है। इसका संचालन छोटू पटेल ने किया। बैठक में आशीष मुंडा, सूरज ठाकुर, अशोक महतो, विवेक कुमार, अंगद सिंह, राहुल गुप्ता, सौरभ पासवान, संजू जोशी, दिनकर विश्वकर्मा, सुरेश साहू, दशरथ मिस्त्री, गुड़िया देवी, रीना कुमारी, कुंती देवी, सुनीता कुमारी, विक्की सागर, मनमीत गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ramgarh News Ramgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।