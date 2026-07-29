Ramgarh News: सांडी में नीलाम मकान का कब्जा दिलाने पहुंची पुलिस प्रशासन महिलाओं के आगे हुई बेबस
Ramgarh News: सांडी कॉलोनी में बैंक ऑफ बड़ौदा के ऋण चुकता न करने पर नीलाम प्रतिष्ठान को कब्जा दिलाने गई पुलिस को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। बैंक ने ऋण नहीं चुकाने पर मकान को नीलाम किया, लेकिन महिलाएं दखल नहीं देने के कारण पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। जिला प्रशासन दोबारा कब्जा दिलाने की योजना बना रहा है।
Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। सांडी कॉलोनी में बैंक ऑफ बड़ौदा के ऋण चुकता न करने पर नीलाम की गई मकान को कब्जा दिलाने गई पुलिस प्रशासन को महिलाओं के विरोध के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा। यहां बैंक ऑफ बड़ौदा के ऋणी सांडी निवासी आलोक इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने बैंक से करीब 55 लाख रुपये का ऋण लिया था। इसका भुगतान न हो पाने की स्थिति में वर्ष 2025 में जिला प्रशासन की मदद से दंडाधिकारी की मौजूदगी में बैंक ने मकान को कब्जा कर सील कर दिया था। इसके बाद उक्त मकान की नीलामी की गई। नीलामी के बाद सफल बोली लगाने वाले क्रेता को जिला प्रशासन के आदेश पर बतौर मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी रमेश रविदास, बैंक के मुख्य प्रबंधक संजीव कुमार वर्मा, प्रबंधक दिनेश कुमार, कुजू ओपी के एसआई नागेंद्र सिंह व रामगढ़ पुलिस लाईन एसआई आरपी पासवान के नेतृत्व में सशस्त्र बल पहुंचे।
यहां सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद महिलाओं ने बबाल काटते हुए दखल कब्जा नहीं करने दिया। इसके बाद काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। किंतु बात नहीं बनने पर कब्जा दिलाने गई पूरी टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। जिला प्रशासन अब दोबारा कब्जा दिलाने की कार्रवाई करेगी।
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