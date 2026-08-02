Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: बनते रहा ब्रेकर, कटी रही बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: --- पतरातू के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के आंख मिचौनी से परेशान हैं बिजली उपभोक्ता पतरातू, निज प्रतिनिधि। पतरातू व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में

Ramgarh News: बनते रहा ब्रेकर, कटी रही बिजली

Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। पतरातू व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आज कल बिजली के आंख मिचौनी से बिजली उपभोक्ता बेहद परेशान हैं। शनिवार को सोलिया बिजली सबस्टेशन में एक ब्रेकर के खराब होने और पलानी गांव में एक बिजली सप्लाई का केबुल जलने के कारण घंटों बिजली कटी रही। इस कारण सोलिया बिजली सबस्टेशन में एमआरटी की टीम ब्रेकर को बनाते रहे और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटी रही।

बिजली आपूर्ति में बाधा

तीन दिन पूर्व पतरातू प्रखंड के तीन पंचायत में ब्रेकर में आए खराबी के कारण दो दिन से बिजली आपूर्ति गुल थी। यह भी मालूम हो कि कभी मौसम के मार से पूरे इलाका में बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। तो कभी विभागीय अदूरदर्शिता और कमी के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। बिजली विभाग के अधिकारी, अभियंता और कर्मी बेपरवाह रहते हैं। क्षेत्र में झुके हुए बिजली के पोल, टूटते बिजली के तार की अलग कहानी है। इंसुलेटर का पंचर होना आए दिन होते रहता है।

कटिया ग्रिड की समस्या

इधर नव निर्मित कटिया ग्रिड से फॉल्ट होने लगा है। जिससे बिजली कर्मियों के साथ साथ बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। मालूम हो कि कुछ माह पहले ही नवनिर्मित 220/132/33 केवीए लाइन जो सोलिया तक जाती है को सफलतापूर्वक चार्ज किया गया है। इसके बाद अधिकारियों ने बताया था कि बिजली उत्पादन में झारखंड आत्मनिर्भर बन रही है। पीवीयूएनएल की यूनिट नंबर एक और दो से सोलह सौ मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। दूसरी और विद्युत आपूर्ति के मामले में पतरातू नई दिशा की ओर बढ़ रही है।

बिजली उपभोक्ताओं की स्थिति

पतरातू के नवनिर्मित 220/132/33 केवीए कटिया ग्रिड से 33 केवीए बिजली लाइन पीटीएसएस तक जाती है को सफलता पूर्वक चार्ज कर लिया गया है। आने वाले दिनों में इस नवनिर्मित कटिया ग्रिड से लगभग 70 से 80 मेगावाट बिजली पतरातू क्षेत्र के विभिन्न फीडरों में किया जाएगा। अधिकारी और अभियंताओं की बात धरी की धरी रह गई है। इधर कटिया ग्रिड से सोलिया पीएसएस से लाइन को जोड़ने कई ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रह रही है। शनिवार को पतरातू के ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही। इस बारे में बिजली आपूर्ति विभाग के सहायक अभियंता रोहिताश कुमार ने बताया कि जले हुए केबल को ठीक कर लिया जाएगा इसके बाद बिजली आपूर्ति बहाल होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पतरातू में बिजली की कितनी आपूर्ति बाधित हुई?
बिजली की आपूर्ति में कई बार गंभीर बाधा आई है, जैसे कि शनिवार को एक ब्रेकर खराब होने और केबूल जलने के कारण घंटों बिजली कटी रही।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Patratu Ramgarh News Ramgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।