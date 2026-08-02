Ramgarh News: बनते रहा ब्रेकर, कटी रही बिजली

Ramgarh News: --- पतरातू के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के आंख मिचौनी से परेशान हैं बिजली उपभोक्ता पतरातू, निज प्रतिनिधि। पतरातू व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में

Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। पतरातू व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आज कल बिजली के आंख मिचौनी से बिजली उपभोक्ता बेहद परेशान हैं। शनिवार को सोलिया बिजली सबस्टेशन में एक ब्रेकर के खराब होने और पलानी गांव में एक बिजली सप्लाई का केबुल जलने के कारण घंटों बिजली कटी रही। इस कारण सोलिया बिजली सबस्टेशन में एमआरटी की टीम ब्रेकर को बनाते रहे और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटी रही।

बिजली आपूर्ति में बाधा तीन दिन पूर्व पतरातू प्रखंड के तीन पंचायत में ब्रेकर में आए खराबी के कारण दो दिन से बिजली आपूर्ति गुल थी। यह भी मालूम हो कि कभी मौसम के मार से पूरे इलाका में बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। तो कभी विभागीय अदूरदर्शिता और कमी के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। बिजली विभाग के अधिकारी, अभियंता और कर्मी बेपरवाह रहते हैं। क्षेत्र में झुके हुए बिजली के पोल, टूटते बिजली के तार की अलग कहानी है। इंसुलेटर का पंचर होना आए दिन होते रहता है।

कटिया ग्रिड की समस्या इधर नव निर्मित कटिया ग्रिड से फॉल्ट होने लगा है। जिससे बिजली कर्मियों के साथ साथ बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। मालूम हो कि कुछ माह पहले ही नवनिर्मित 220/132/33 केवीए लाइन जो सोलिया तक जाती है को सफलतापूर्वक चार्ज किया गया है। इसके बाद अधिकारियों ने बताया था कि बिजली उत्पादन में झारखंड आत्मनिर्भर बन रही है। पीवीयूएनएल की यूनिट नंबर एक और दो से सोलह सौ मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। दूसरी और विद्युत आपूर्ति के मामले में पतरातू नई दिशा की ओर बढ़ रही है।

बिजली उपभोक्ताओं की स्थिति पतरातू के नवनिर्मित 220/132/33 केवीए कटिया ग्रिड से 33 केवीए बिजली लाइन पीटीएसएस तक जाती है को सफलता पूर्वक चार्ज कर लिया गया है। आने वाले दिनों में इस नवनिर्मित कटिया ग्रिड से लगभग 70 से 80 मेगावाट बिजली पतरातू क्षेत्र के विभिन्न फीडरों में किया जाएगा। अधिकारी और अभियंताओं की बात धरी की धरी रह गई है। इधर कटिया ग्रिड से सोलिया पीएसएस से लाइन को जोड़ने कई ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रह रही है। शनिवार को पतरातू के ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही। इस बारे में बिजली आपूर्ति विभाग के सहायक अभियंता रोहिताश कुमार ने बताया कि जले हुए केबल को ठीक कर लिया जाएगा इसके बाद बिजली आपूर्ति बहाल होगी।