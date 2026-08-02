Ramgarh News: भुरकुंडा में छह घंटे गुल रही बिजली, उमस से लोग बेहाल, कारोबार प्रभावित
Ramgarh News: भुरकुंडा में झारखंड बिजली वितरण निगम की अव्यवस्थित विद्युत सेवा के कारण आम उपभोक्ताओं और व्यापारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को लंबे समय तक बिजली की कटौती ने हाट में खरीदारी को प्रभावित किया और छोटे रोजगार भी ठप हो गए। उपभोक्ताओं ने स्थायी समाधान की मांग की है।
Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। कोयलांचल भुरकुंडा में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) की लचर विद्युत व्यवस्था से उपभोक्ताओं की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को साप्ताहिक हाट के दिन लगभग पूरे दिन बिजली की आंखमिचौनी और लंबे समय तक आपूर्ति बाधित रहने से आम लोगों के साथ-साथ छोटे-बड़े व्यवसायियों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह से ही बिजली बार-बार आती-जाती रही। सुबह से दोपहर 12 बजे तक बिजली की आंखमिचौनी चलती रही। इसके बाद दोपहर 12 बजे बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई, जो शाम करीब छह बजे बहाल हो सकी।
करीब छह घंटे तक लगातार बिजली गुल रहने से उमस भरे बरसाती मौसम में लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया। पंखे और कूलर बंद रहने से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे अधिक परेशान रहीं। रविवार को भुरकुंडा में साप्ताहिक हाट लगता है, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में बिजली नहीं रहने से दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हुआ। बिजली से संचालित फोटो कॉपी, कंप्यूटर, प्रिंटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, सैलून, वेल्डिंग, आटा चक्की समेत अन्य छोटे-छोटे रोजगार भी घंटों तक बंद रहे। कई दुकानदारों ने बताया कि सप्ताह के सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी दिन बिजली नहीं रहने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इधर, लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी भी देखी गई। लोगों का कहना है कि भुरकुंडा क्षेत्र में आए दिन किसी न किसी तकनीकी खराबी के कारण बिजली बाधित हो जाती है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होता है। उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग से स्थायी समाधान करने की मांग की है।
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