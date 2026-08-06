Ramgarh News: जिले में बिजली व्यवस्था चरमराई, 7-8 घंटे काटी जा रही बिजली
Ramgarh News: -- सप्लाई लाइन में हर दिन कहीं न कहीं त्रुटि बता कर काट दी जाती है बिजली, उपभोक्ता हो रहे परेशान रामगढ़, प्रतिनिधि। जिले भर में बिजली की कटौती से आ
Ramgarh News: रामगढ़, प्रतिनिधि। जिले भर में बिजली की कटौती से आम जनता परेशान है। कई क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था चौपट नजर आ रही है। शहरों में 3 से 4 घंटे तो गांवों में 10-10 घंटे की बिजली कटौती चल रही है। हर दिन जिले में कहीं न कहीं बिजली सप्लाई लाइन में त्रुटि के कारण बिजली काट दी जा रही है। कभी ग्रिड में खराबी तो कभी इंसुलेटर पंचर तो कभी ब्रेकर खराब होने से या कभी कम बिजली मिलने पर लोडशेडिंग आदि समस्याओं के कारण हर रोज घंटो घंटो तक बिजली काटी जा रही है। हल्की आंधी पानी में भी घंटो तक बिजली गुल कर दी जाती है। इसी से चारमरई बिजली व्यस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस कारण उपभोक्ताओं को हर रोज अपने कई तरह के काम करने में परेशानियां झेलनी पड़ रही है।
बिजली कटौती के प्रभाव
वहीं पीक ऑवर में बिजली कटने से मिनी उद्योग चलाने वाले कारोबारियों को भी काफी दिक्कत व नुकशान हो रहा है। वहीं छोटे दुकानदार जिनके पास इन्वर्टर की सविधा उपलब्ध नही है उन्हें भी बिजली कटौती से शाम होते ही अंधेरे के कारण दुकान बंद करनी पड़ रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बारिश के मौसम में थोड़ी बहुत बिजली कटौती चलती है। लेकिन यहां हाल कुछ ऐसा हो गया है लगातार घंटो तक बिजली गुल रह रही है।
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