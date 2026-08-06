Ramgarh News: जिले में बिजली व्यवस्था चरमराई, 7-8 घंटे काटी जा रही बिजली

Ramgarh News: रामगढ़, प्रतिनिधि। जिले भर में बिजली की कटौती से आम जनता परेशान है। कई क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था चौपट नजर आ रही है। शहरों में 3 से 4 घंटे तो गांवों में 10-10 घंटे की बिजली कटौती चल रही है। हर दिन जिले में कहीं न कहीं बिजली सप्लाई लाइन में त्रुटि के कारण बिजली काट दी जा रही है। कभी ग्रिड में खराबी तो कभी इंसुलेटर पंचर तो कभी ब्रेकर खराब होने से या कभी कम बिजली मिलने पर लोडशेडिंग आदि समस्याओं के कारण हर रोज घंटो घंटो तक बिजली काटी जा रही है। हल्की आंधी पानी में भी घंटो तक बिजली गुल कर दी जाती है। इसी से चारमरई बिजली व्यस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस कारण उपभोक्ताओं को हर रोज अपने कई तरह के काम करने में परेशानियां झेलनी पड़ रही है।