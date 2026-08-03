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Ramgarh News: नशे की महफिल के बाद हुई हत्या! इसी एंगल पर जांच आगे बढ़ा रही पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: रामगढ़ में सुमित अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस की जांच अब घटना से पहले की गतिविधियों पर केंद्रित है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के माध्यम से संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश की है। घटना के दिन सुमित को नदी किनारे बुलाया गया था, जहां नशा किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

Ramgarh News: नशे की महफिल के बाद हुई हत्या! इसी एंगल पर जांच आगे बढ़ा रही पुलिस

Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि। सुमित अग्रवाल हत्याकांड की जांच में पुलिस का फोकस अब घटना से पहले की गतिविधियों पर केंद्रित है। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार पुलिस यह पता लगा चुकी है कि हत्या से पहले सुमित अग्रवाल किन लोगों के संपर्क में था और वारदात से ठीक पहले क्या हुआ था। इसी क्रम में नदी किनारे बने एक सरकारी शेड को भी जांच के दायरे में रखा गया है। सूत्रों के अनुसार घटना वाले दिन शाम को सुमित अग्रवाल को नदी किनारे स्थित सरकारी शेड के पास बुलाया गया था। वहां पहले से कुछ युवक मौजूद थे। जांच में यह बात भी सामने आ रही है कि वहां कथित तौर पर नशा किया गया था। इसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हुआ और सुमित अग्रवाल पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन, फॉरेंसिक साक्ष्यों और पूछताछ से मिली जानकारियों का मिलान कर रही है। जांच टीम यह भी पता लगा रही है कि घटना के समय वहां कौन-कौन मौजूद था और वारदात के बाद सभी ने किन लोगों से संपर्क किया।

पुलिस की आगे की कार्रवाई

घटना के बाद पुलिस ने इलाके में कई संदिग्ध युवकों से पूछताछ की है। साथ ही नामजद आरोपितों और अन्य संदिग्धों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुमित अग्रवाल मामले की जांच कब शुरू हुई?
सुमित अग्रवाल हत्याकांड की जांच अभी हाल की है, जिसमें पुलिस घटना से पहले की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
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