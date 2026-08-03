Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: पुलिस के हत्थे चढ़ा वारंटी, गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: भुरकुंडा पुलिस ने 30 वर्षीय धर्मेंद्र मल्लिक को गिरफ्तार किया है, जो पतरातू थाना कांड संख्या 247/2009 का वारंटी है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 414/34 के तहत मामला दर्ज है। न्यायालय ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया था।

Ramgarh News: पुलिस के हत्थे चढ़ा वारंटी, गिरफ्तार

Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। पतरातू (भुरकुंडा) थाना कांड संख्या 247/2009 दिनांक 05 /11/2009 के वारंटी धर्मेंद्र मल्लिक को पुलिस ने सयाल प्रिंस रोड से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 30 वर्षीय धमेंद्र के खिलाफ आइपीसी की धारा 414/ 34 के तहत मामला दर्ज है। इधर धर्मेंद्र के खिलाफ न्यायालय ने वारंट जारी किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए भुरकुंडा पुलिस ने सोमवार को उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

ये भी पढ़ें:Saraikela News: सरायकेला: 22 साल से फरार चल रहा लाल वारंटी मरांग हाइबुरु गिरफ्तार, भेजा गया जेल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ramgarh News Ramgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।