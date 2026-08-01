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Ramgarh News: पेंशन अदालत में 40 मामलों की सुनवाई, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश

By Ashish Singh
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: रामगढ़ में उपायुक्त की अध्यक्षता में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 40 पेंशन मामलों की समीक्षा की गई। सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर पेंशन और अन्य लाभ उपलब्ध कराने की प्राथमिकता दी गई। महालेखागार कार्यालय, रांची ने पेंशन समाधान पोर्टल के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया।

Ramgarh News: पेंशन अदालत में 40 मामलों की सुनवाई, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश

Ramgarh News: रामगढ़, हमारे प्रतिनिधि। समाहरणालय सभाकक्ष में शनिवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। पेंशन से जुड़े मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन के उद्देश्य से आयोजित इस अदालत में विभिन्न विभागों के लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पेंशन अदालत का संचालन

पेंशन अदालत में कुल 40 मामलों को सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त ने सभी मामलों की क्रमवार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन करने तथा अनावश्यक विलंब से बचने पर विशेष जोर दिया।

समाधान पोर्टल का प्रशिक्षण

इस दौरान महालेखागार कार्यालय, रांची के अधिकारियों ने जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों और कर्मियों को पेंशन संबंधी समाधान पोर्टल के उपयोग का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में पोर्टल के माध्यम से पेंशन मामलों के ऑनलाइन पंजीकरण, लंबित प्रकरणों की निगरानी, शिकायतों के निस्तारण तथा समयबद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण का महत्व

प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि समाधान पोर्टल के प्रभावी उपयोग से पेंशन मामलों के निष्पादन में पारदर्शिता बढ़ेगी, त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए पोर्टल के विभिन्न तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी दी गई।

उपस्थित अधिकारी

पेंशन अदालत में संबंधित विभागों के पदाधिकारी, महालेखागार कार्यालय, रांची के प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पेंशन अदालत का आयोजन कब किया गया?
पेंशन अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया।
Ashish Singh

लेखक के बारे में

Ashish Singh

शॉर्ट बायो : आशीष सिंह पिछले छह वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं। ‌वह राजनीति, शिक्षा, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा विभाग व सामाजिक विषयों से जुड़े मुद्दों को कवर कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
आशीष सिंह को पत्रकारिता में छह वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कई ब्रेकिंग व चर्चित खबरें की हैं। जमीनी पत्रकारिता के जरिए उन्होंने पाठकों के बीच मजबूत पकड़ बनाई है। यह सफर लगातार जारी है।


करियर का सफर (प्रिंट)
आशीष ने अपने करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की थी। इसके बाद अमर उजाला व पंजाब केसरी जैसे प्रमुख अखबारों में सेवाएं दीं। उन्हें घूमना, लिखना, पढ़ना व संगीत सुनना खूब पसंद है। खासकर यात्रा वृतांत व पर्यावरण विषय पढ़ने में उन्हें खूब रुचि है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
उन्होंने एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्रिंट, बीए (ऑनर्स) इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली है। नदियों व पहाड़ों से लगाव के चलते उन्हें डीडब्ल्यू हिन्दी द्वारा ईको इंडिया प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट प्राप्त है।


विशेषज्ञता
राजनीति, शिक्षा, पर्यटन, सामाजिक मुद्दे और देश-विदेश की घटनाओं को दिल्ली से जुड़े एंगल को वह कवर करते हैं। इन विषयों को वह अपने इर्द-गिर्द रोज़ाना जीते और अनुभव करते हैं। शिक्षा निदेशालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), राजनीति-(दिल्ली भाजपा), जू अथॉरिटी, खाद्य सुरक्षा विभाग, धर्म-कर्म, पर्यटन विभाग को वह कवर करते हैं।


उन्होंने हिन्दुस्तान में रहते हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान दिल्ली का हाल, लाल किला के पास बम धमाका, गोवा अग्निकांड, नेपाल-युवा आंदोलन, ईरान में युवा आंदोलन, तुर्कमान गेट हमला और कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम को मानवीय दृष्टि से कवर किया था। यह सफर निरंतर रूप से चल रहा है। वह अपनी लेखनी को और मजबूत कर रहे हैं।

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