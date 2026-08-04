Ramgarh News: पतरातू पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान
Ramgarh News: पतरातू पुलिस ने मंगलवार को विशेष वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें वाहनों के दस्तावेजों की जांच की गई। कई चालकों को बिना हेलमेट के चलते पकड़ा गया। पुलिस ने सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की अपील की और भविष्य में हेलमेट पहनकर चलाने की सलाह दी।
Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। पतरातू पुलिस ने मंगलवार को थाना के निकट विशेष वाहन जांच अभियान चलाया। इसमें पुलिस ने वाहनों को रोककर उनके आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। साथ ही वाहन चालकों से ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा और अन्य जरूरी कागजातों का सत्यापन किया। जांच के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे कई चालकों को भी रोका गया। पुलिस ने उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की हिदायत देते हुए भविष्य में हमेशा हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की सलाह दी।साथ ही चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।
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