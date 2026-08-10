Ramgarh News: पतरातू अंचल कार्यालय से निकला आम सूचना, सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप

पतरातू अंचल कार्यालय से आम सूचना निकाला गया है। जिसमें कहा गया है कि पतरातू डैम और लेक रिसोर्ट सहित इसके आस पास के सरकारी भूमि पर किसी व्यक्ति की ओर से अवैध अतिक्रमण किया गया हो तो वे सात दिनों के अंदर स्वेच्छा से अतिक्रमित भूमि खाली कर दे। निर्धारित अवधि के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध लागू कानून झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण 1956 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें लगने वाले खर्च से संबंधित अतिक्रमणियों से वसूला जाएगा।

अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया

प्रशासन के सामने चुनौती

मालूम हो कि इसके पूर्व पिछले नवंबर माह में सरकार के निर्देशानुसार पतरातू अंचल क्षेत्र से अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की ओर से अभियान शुरू करने के पहल हो रही थी। जिसमें पतरातू अंचल अधिकारी मनोज कुमार चौरसिया के नेतृत्व में अंचल की टीम और पतरातू पुलिस ने पतरातू अंचल और पीठोरिया थाना के सीमा नलकारी नदी से अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जमीन का चिह्नितकरण और मापी का कार्य शुरू की गई थी। मापी कार्य नलकारी नदी, तालाटांड़, बेंती मोड़, पतरातू डैम, लेक रिसॉर्ट क्षेत्र में की गई थी। किंतु न तो सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटा ना ही किसी तरह की पहल की गई। इससे ऐसा लगता है कि ये सब केवल कागजी खाना पूर्ति की जाती है।दूसरी ओर यह भी मालूम हो कि पतरातू डैम और लेक रिसॉर्ट क्षेत्र में दर्जनों लोग सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर कच्चा और पक्का मकान बना लिया है। साथ ही दर्जनों लोगों ने छोटे-छोटे झुग्गी झोपड़ी और ठेला खोमचा बनाकर रोजगार कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से इन्हें हटाया गया तो सभी बेरोजगार हो जाएंगे।