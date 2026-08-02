Ramgarh News: पंचायत समिति सदस्यों ने फ्रेंडशीप डे पर मनाया सावन महोत्सव

Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। पतरातू प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों ने रविवार को हरियाली सावन महोत्सव सह फ्रेंडशीप डे उत्साहपूर्वक मनाया। भदानीनगर फोरलेन स्थित राजनंदिनी मैरेज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से आपसी सौहार्द, सहयोग और एकजुटता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पतरातू प्रखंड प्रमुख कौशल्या देवी एवं उप प्रमुख बबीता पांडेय ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर कौशल्या देवी ने कहा कि ऐसे आयोजन जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी समन्वय और भाईचारे को मजबूत करने के साथ-साथ सामाजिक रिश्तों को भी सुदृढ़ करते हैं। वहीं बबीता पांडेय ने कहा कि सावन का महीना प्रकृति, हरियाली और उल्लास का प्रतीक है, वहीं फ्रेंडशीप डे आपसी विश्वास और मित्रता को और मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करता है।