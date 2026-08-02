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Ramgarh News: पंचायत समिति सदस्यों ने फ्रेंडशीप डे पर मनाया सावन महोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: पतरातू प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों ने हरियाली सावन महोत्सव और फ्रेंडशीप डे का उत्सव मनाया। राजनंदिनी मैरेज हॉल में हुए इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भाईचारे और सहयोग को बढ़ावा दिया गया। प्रमुख कौशल्या देवी ने इसे जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय मजबूत करने का माध्यम बताया।

Ramgarh News: पंचायत समिति सदस्यों ने फ्रेंडशीप डे पर मनाया सावन महोत्सव

Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। पतरातू प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों ने रविवार को हरियाली सावन महोत्सव सह फ्रेंडशीप डे उत्साहपूर्वक मनाया। भदानीनगर फोरलेन स्थित राजनंदिनी मैरेज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से आपसी सौहार्द, सहयोग और एकजुटता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पतरातू प्रखंड प्रमुख कौशल्या देवी एवं उप प्रमुख बबीता पांडेय ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर कौशल्या देवी ने कहा कि ऐसे आयोजन जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी समन्वय और भाईचारे को मजबूत करने के साथ-साथ सामाजिक रिश्तों को भी सुदृढ़ करते हैं। वहीं बबीता पांडेय ने कहा कि सावन का महीना प्रकृति, हरियाली और उल्लास का प्रतीक है, वहीं फ्रेंडशीप डे आपसी विश्वास और मित्रता को और मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करता है।

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महोत्सव में कुमकुम देवी, गीता तुरी, बबीता कुमारी, गुड़िया देवी, ज्योति गुप्ता, विजयालक्ष्मी, कंचन कुमारी, मृदुला पंडित, बेबी देवी, अनिता जैन, अंजू देवी, पुनिता देवी, सीमा देवी, रेखा देवी, रीता देवी, सीताराम मुंडा, दीपक भुईयां, राजू मुंडा, रोहित सोनी, संजय बेदिया, छोटेलाल बेदिया, विजय साव, मुकेश साव, उपेंद्र पासवान, भरत कुमार, अजय सिंह, प्रेमचंद यादव, प्रभात कुमार, विपिन कुमार समेत पतरातू प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के पंचायत समिति सदस्य शामिल हुए।

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