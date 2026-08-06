Ramgarh News: कभी कोयलांचल कुजू की पहचान रही पुरानी एनएच-33 अब खो रही अपनी चमक

Ramgarh News: --सांडी से रांचीरोड तक सड़क पर गड्ढों का साम्राज्य कुछ घंटों की बारिश में बनी तालाब --स्कूली बच्चों, राहगीरों व वाहन चालकों की बढ़ी मुश्किलें --म

Ramgarh News: कुजू, राकेश पांडेय (निज प्रतिनिधि) । कभी कोयलांचल कुजू तक आवागमन की सबसे प्रमुख और व्यस्त सड़क रही पुरानी एनएच-33 आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। सांडी से लेकर रांचीरोड तक सड़क की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि जगह-जगह बने बड़े-बड़े गड्ढे कुछ घंटों की बारिश के बाद तालाब का रूप ले लेते हैं। इससे प्रतिदिन हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। --स्कूली बच्चों व आमजन परेशान

सड़क की दयनीय स्थिति सबसे अधिक कठिनाई अग्रसेन डीएवी भरेचनगर, मणिपाल सीडलिंग, विभा इंटर नेशनल स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल समेत अन्य स्कूली बच्चों को हो रही है। बारिश के दौरान सड़क पर जलजमाव होने से बच्चों को पानी से होकर स्कूल जाना पड़ता है। कई बार दोपहिया वाहन चालक गड्ढों का अंदाजा नहीं लगा पाते और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। पैदल चलने वाले राहगीरों को भी कीचड़ और गंदे पानी के बीच जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। यह सड़क कभी कुजू को आसपास के क्षेत्रों से जोड़ने वाली प्रमुख जीवनरेखा मानी जाती थी, लेकिन वर्षों से समुचित मरम्मत नहीं होने के कारण इसकी पहचान धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सड़क की हालत और खराब हो गई है।

सड़क के बदतर हालात इस सड़क के सांडी पुल, अग्रसेन डीएवी भरेचनगर के निकट, धनहारा मोड़ से रामानगर शिव मंदिर के आगे तक, रांचीरोड के दुर्गा मंडप से लेकर काली मंदिर तक की सड़क पर कई बड़े बड़े उभरे गड्ढे इस नामचीन सड़क की व्यथा बयां करने के लिए काफी है। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि सड़क किनारे नाली की कमी है तो कई स्थानों पर की नाली पर अतिक्रमण कर लिया गया है। जबकि सड़क किनारे बने आलीशान मकान और कोठी से जल निकासी के लिए न कोई नाली है और न ही कोई पनसोखा ही। ऐसे इन मकानों में रहने वाले धनकुबेरों के घरों का गंदा पानी केवल बारिश ही नहीं आम दिनों में भी सड़क पर ही बहता है। जिससे सड़क जर्जर होती गई है। लोगों ने कहा कि सड़क की बदहाली का असर स्थानीय कारोबार पर भी पड़ रहा है। ग्राहक खराब सड़क और जाम की समस्या के कारण बाजार आने से कतराने लगे हैं। वहीं वाहन चालकों को मरम्मत पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है।

मरम्मत की मांग क्षेत्रवासियों ने संबंधित विभाग से अविलंब सड़क की मरम्मत, गड्ढों की भराई और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस दिशा में ठोस पहल नहीं की गई तो आने वाले दिनों में कोई बड़ी दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी होना लाजमी है। कोयलांचल की पहचान रही यह सड़क अब विकास की नहीं, बल्कि सरकारी उपेक्षा की कहानी बयां कर रही है।

फोटो कुजू 04 अग्रसेन डीएवी भरेचनगर के निकट सड़क पर जमा पानी ले रखा है तालाब का रूप

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