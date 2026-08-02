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Ramgarh News: विधायक ने छोटका चुंबा में पीसीसी पथ का किया शिलान्यास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: मांडू विधायक निर्मल महतो ने रविवार को छोटका चुंबा में पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया। इस सड़क के निर्माण से ग्रामीणों को बरसात में आवागमन में सुविधा मिलेगी। यह एक किलोमीटर लंबाई की सड़क 69 लाख रुपए की लागत से बनाई जाएगी, जिसमें गार्डवाल भी होगा।

Ramgarh News: विधायक ने छोटका चुंबा में पीसीसी पथ का किया शिलान्यास

Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिपनिधि। मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने छोटका चुंबा में रविवार को पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसके बाद विधायक ने कहा कि इस पीसीसी सड़क के बन जाने से ग्रामीणों को सुविधा होगी। खास करके बरसात में गांव के लोगों के लिए आवागमन काफी सुविधा जनक होगी। यह पीसीसी पथ डीएमएफटी फंड से छोटका चुंबा निवासी राजू भुइयां के घर से छोटका चुंबा पुलिया तक लगभग 69 लाख रुपए की लागत से एक किलोमीटर बनाया जाएगा। इसमें गार्डवाल भी बनाया जाएगा। इस अवसर रंजीत साव, तोकेश सिंह, गंगाराम ऋषि,ललित कुमार, नरेश भुइयां, मनोज सिंह, मनोज महतो, बिरजू चौरसिया, विजय मुंडा, सुनील मुंडा, रवि साव, नैना देवी, पूजा देवी, आरती देवी,सरिता देवी, किरण देवी, आशा देवी, संगिता देवी सहित अन्य उपस्थित थे।

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