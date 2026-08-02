Ramgarh News: तालाटांड़ में अस्पताल खुलने से क्षेत्र के लोगों को मिलेगा सुविधा: ममता देवी
Ramgarh News: पतरातू प्रखंड के तालाटांड़ में एक नया मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल खोला गया है, जिससे लोगों को रांची और रामगढ़ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विधायक ममता देवी ने अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कई स्थानीय नेता भी उपस्थित थे। नए अस्पताल से स्थानीय निवासियों को चिकित्सा सुविधा में सुधार मिलेगा।
Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। पतरातू प्रखंड के तालाटांड़ में अस्पताल खुलने से लोगों को सुविधा मिलेगी।उक्त बातें रविवार को तालाटांड़ में पतरातू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में रामगढ़ विधायक ममता देवी ने कही। उन्होंने आगे कहती इस क्षेत्र में इस अस्पताल के खुलने से लोगों को रांची रामगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। विधायक ममता देवी ने हॉस्पिटल का उद्घाटन पिता काटकर किया।मौके पर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ अविनाश सिंह, मुखिया रीझन देवी, मोकिम सरवर,एकलाख अहमद, कांग्रेस नेता सुजीत कुमार पटेल, असगर अली, रंजित कुमार रजक, पूर्व पार्षद सुरेश महतो, नदीम सरवर सलमान अंसारी आदि शामिल थे।
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