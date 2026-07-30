Ramgarh News: पतरातू में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का किया गया आयोजन
Ramgarh News: पतरातू में जिला उद्योग केंद्र द्वारा एक दिवसीय एमएसएमई और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उद्यम रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी दी गई, जिसमें कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के उपाय बताए गए। उपस्थित अतिथियों ने उद्यमियों को जागरूक करने और सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। जिला उद्योग केंद्र रामगढ़ की ओर से बुधवार को पतरातू डैम के एक निजी रेस्टुरेंट में एमएसएमई और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का आयोजन किया गया। आयोजित इस एक दिवसीय कार्यक्रम में राइजिंग एंड एक्सलेटिंग एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन - कम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का आयोजन हुआ। इस कैम्प में आये हुए अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ दे कर किया गया। अतिथियों में आये हुए बीओआई के निदेशक, जान शिक्षण संस्था के प्रोग्राम ऑफिसर ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम की शुरुआत उद्योग विभाग के मैनेजर अंशुमन सिंह ने उद्यम रेजिस्ट्रेशन की विस्तृत जानकारी दी।उद्यम रेजिस्ट्रेशन की अनेक लाभ के बारे में बताया गया, बैंक खाता खोलने में, बैंकों की इंटरेस्ट रेट में कमी, सरकरी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ के बारे में बताया।
साथ ही पीएमईजीपी योजना की जानकारी दी गयी।इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड की एक बेसिक जानकारी दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकाश बोर्ड से ज़िला उद्यमी समन्वयक अंजन बाड़ा ने भी इसके बारे मे विस्तृत जानकारी दी। औऱ लोगो को उद्यम रजिस्ट्रेशन करने को प्रेरित किया । उन्होंने लोगो को जागरूक किया और बताया कि किसी भी तरह की परेशानी संबंधित हो तो डीआरपी से समपर्क कर सकते है। जेएसएस के प्रोग्राम मैनेजर दीपक जी और निदेशक जे कुजुर ने बैंको से संबंधित जानकारी दी, अपने प्रशिक्षण केन्द्र की जानकारी दी। साथ ही मुद्रा लोन की भी जानकारी दी गयी।
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