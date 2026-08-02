Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: किड्स वर्ल्ड स्कूल में धूमधाम से मनाया गया मानसून डे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: रामगढ़, किड्स वर्ल्ड स्कूल में शनिवार को मानसून डे मनाया गया। विद्यालय परिसर को वर्षा ऋतु की थीम के अनुसार सजाया गया। इस अवसर पर छात्रों को पर्यावरण और जल संरक्षण का महत्व बताया गया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं, जिससे सभी का दिल जीत लिया।

Ramgarh News: किड्स वर्ल्ड स्कूल में धूमधाम से मनाया गया मानसून डे

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि । किड्स वर्ल्ड स्कूल में शनिवार को मानसून डे उत्साह, उमंग और रंगारंग गतिविधियों के बीच धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर को वर्षा ऋतु की थीम पर आकर्षक ढंग से सजाया गया, जिससे पूरे वातावरण में मानसून की छंटा देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने विद्यार्थियों को मानसून ऋतु के महत्व के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और वृक्षारोपण के प्रति जागरूक किया。

ये भी पढ़ें:Palamu News: सावन महोत्सव में विद्यार्थियों ने बिखेरे प्रतिभा के रंग

कार्यक्रम की विशेषताएँ

बच्चों को सरल, रोचक तरीके से बताया गया कि वर्षा प्रकृति का अमूल्य उपहार है, जो मानव जीवन, कृषि और पर्यावरण के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मानसून डे के मुख्य आकर्षण के रूप में आयोजित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कोई बादल, कोई इंद्रधनुष, कोई छाता तो कोई वर्षा की बूंदों का आकर्षक रूप धारण कर मंच पर पहुंचा। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने अभिभावकों और शिक्षकों का दिल जीत लिया। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों ने आत्मविश्वास, रचनात्मकता और मंच संचालन कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

प्राचार्य का संदेश

विद्यालय के प्राचार्य ने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही ये प्रकृति के प्रति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण की भावना को भी मजबूत करती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को मानसून का आनंद लेने के साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानियां अपनाने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में सभी प्रतिभागी बच्चों को उनके उत्साह और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया गया।

फोटो रामगढ़ : 01 : किड्स वर्ल्ड स्कूल में आयोजित मानसून डे, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चे करते अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन

खबर पढ़कर भेजी गई है

-----------------------------------------

सामान्य प्रश्न

किड्स वर्ल्ड स्कूल में मानसून डे कब मनाया गया?
किड्स वर्ल्ड स्कूल में शनिवार को मानसून डे मनाया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Fancy Dress Competition Ramgarh News Ramgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।