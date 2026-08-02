Ramgarh News: शादी के तीन माह बाद नवविवाहिता लापता, अपहरण का आरोप

Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। भुरकुंडा थाना क्षेत्र के जवाहरनगर हुरुमगढ़ा से शादी के महज तीन माह बाद एक नवविवाहिता के लापता होने का मामला सामने आया है। पति ने रांची कांके थाना क्षेत्र निवासी एक युवक पर पत्नी को शादी की नीयत से अपने साथ ले जाने का आरोप लगाते हुए भुरकुंडा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। इधर पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर महिला और आरोपी की तलाश में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल कर रही है। भुरकुंडा थाना क्षेत्र के जवाहरनगर हुरुमगढ़ा निवासी उपेंद्र लाल (24 वर्ष) ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि 28 जुलाई की दोपहर रांची के कांके थाना क्षेत्र के होचर गांव निवासी कैफ अंसारी सफेद रंग की स्विफ्ट कार से उसके घर पहुंचा।

आरोप है कि वह उसकी 20 वर्षीय पत्नी तन्नु कुमारी को शादी करने की नीयत से बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया। घटना के समय घर के आसपास अधिक चहल-पहल नहीं थी। परिजनों को जानकारी मिलने के बाद रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में काफी खोजबीन की गई, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। उपेंद्र ने पुलिस को बताया कि अप्रैल 2026 में उसकी शादी तन्नु कुमारी से हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी। विवाह के बाद दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। घटना के बाद परिवार सदमे में है और महिला की सकुशल बरामदगी की मांग कर रहा है। परिजनों के अनुसार आरोपी कैफ अंसारी महिला के मायके क्षेत्र कांके के होचर गांव का रहने वाला है। इस कारण पुलिस दोनों के बीच पूर्व परिचय और संपर्क की भी जांच कर रही है। पीड़ित परिवार ने आरोपी और महिला दोनों के मोबाइल नंबर पुलिस को उपलब्ध करा दिए हैं।