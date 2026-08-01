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Ramgarh News: बोंगावार में जंगल से खुखरी लाने गए वृद्ध लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। कुजू ओपी क्षेत्र के बोंगावार ग्राम से जंगल में खुखरी लाने गए वृद्ध एक वृद्ध लापता हो गए हैं। लापता 62 वर्षीय  इंद्रनाथ करमाली

Ramgarh News: बोंगावार में जंगल से खुखरी लाने गए वृद्ध लापता

Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। कुजू ओपी क्षेत्र के बोंगावार ग्राम से जंगल में खुखरी लाने गए वृद्ध एक वृद्ध लापता हो गए हैं। लापता 62 वर्षीय  इंद्रनाथ करमाली पिता स्वर्गीय सुखदेव करमाली बोंगावार थाना कुजू मांडू जिला रामगढ़ निवासी हैं। घटना शुक्रवार 31 जुलाई को लगभग 3 बजे की है। वे पास के बोंगावार जंगल की ओर खुखरी लाने जाने के बाद शुक्रवार शाम को अंतिम समय में कुजू नयामोड़ के पास देखे गए हैं। उनके परिवार के लोगों ने आसपास के इलाके में काफी खोजबीन किया। किंतु कुछ भी पता नहीं चला है। उनके पुत्र देवानंद करमाली ने मामले को लेकर कुजू ओपी में लिखित सूचना दिया है।

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