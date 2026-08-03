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Ramgarh News: टूटीझरना शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: कुजू में श्रावण मास की प्रथम सोमवारी पर भगवान शिव के प्रति श्रद्धालुओं में अद्भुत उत्साह देखा गया। सुबह से ही शिवालयों में लंबी कतारें लगी रहीं, जहाँ उन्होंने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। दूर-दूर से आए भक्तों ने प्राचीन शिव मंदिर में भारी भीड़ इकट्ठा की।

Ramgarh News: टूटीझरना शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। पवित्र श्रावण मास की प्रथम सोमवारी पर कोयलांचल कुजू व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शिवभक्ति का अद्भुत उत्साह देखने को मिला। सोमवार को सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, आक, भांग व पुष्प अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य के साथ क्षेत्र में शांति की कामना की।

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श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

इस दौरान कुजू, तोपा, पिंडरा, सांडी, आरा, सारूबेड़ा समेत आसपास के गांवों डटमां, ओरला, न्यू मंगरदाहा, रबोध, करमा, रतवे, पोचरा, बोंगावार, दिगवार, अंबाटांड़, धनबेड़वा, कच्चाडारी, छोटकी डुंडी, बड़की डुंडी, पैंकी, सेवटा आदि के शिव मंदिरों में दिनभर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। विशेष रूप से प्राचीन शिव मंदिर टूटीझरना में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहां दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक कर मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। मंदिर परिसरों में सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी सक्रिय रही। श्रावण की प्रथम सोमवारी को लेकर पूरे कोयलांचल क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। दिनभर मंदिरों में दर्शन-पूजन का सिलसिला चलता रहा और शिवभक्तों के जयघोष से आस्था सर चढ़कर बोली।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावण मास की प्रथम सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने किसकी पूजा की?
श्रावण मास की प्रथम सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की।
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