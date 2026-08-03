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Ramgarh News: स्वच्छता अभियान को लेकर कार्यक्रम कल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: तीन सफाई मित्रों को मिलेगा एक-एक हजार का अवार्ड -एक पेड़ मां के नाम होगा शहर में पौधरोपण रामगढ़, नगर प्रतिनिधि छावनी परिषद में स्वच्छता अभियान को

Ramgarh News: स्वच्छता अभियान को लेकर कार्यक्रम कल

Ramgarh News: रामगढ़, नगर प्रतिनिधि छावनी परिषद में स्वच्छता अभियान को लेकर भव्य कार्यक्रम की तैयारी है। इस कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार करली गई है।परियोजना स्वच्छ रामगढ़–सुंदर रामगढ़ के तहत 5 अगस्त 2026 को कार्यक्रम का शुभारंभ होगा।निर्धारित समय पूर्वाह्न 9 बजे सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ास्थल फुटबॉल मैदान , छावनी परिषद में आयोजित होगा। इसके तहत जागरूकता अभियान एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया जारहा है।जो शहर के लिए स्वच्छता, जन-जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पहल कहा जा सकता है。

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कार्यक्रम की तैयारी

इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के रूप में मनीष जायसवाल सांसद, हजारीबाग।

विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति

रामगढ़ विधायक ममता देवी, ब्रिगेडियर राजेश बाबू पी जी, कमांडर पंजाब रेजिमेन्ट सेन्ट्रर, रामगढ़ सह अध्यक्ष छावनी परिषद शामिल होंगे। कैंट बोर्ड के सीईओ विवेक सिंह ने बताया

कार्यक्रम का उद्घाटन

कि विधिवत अतिथियों द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया जायेगा। छावनी परिषद विद्यालय के छात्रटीम स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे।बसंत हेतमसरिया के नेतृत्व में स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी।सीईओ के संबोधन में स्वागत संदेश दिया जाएगा।बेहतर कार्य के लिए तीन सफाई मित्रों को एक एक हजार राशि प्रति सफाई मित्र को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।अतिथियों द्वारा स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर लिए आम जन से अपील की जाएगी।एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत शहर में पौधरोपण भी किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान डोर टू डोर कचरा उठाओ अभियान की शुरुआत होगी। इसके तहत एक-आठ वार्ड के लिए हरी झंडी दिखाकर ट्रैक्टरों को रवाना किया जाएगा。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम कब आयोजित होगा?
स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम 5 अगस्त 2026 को आयोजित होगा।
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