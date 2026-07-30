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Ramgarh News: सुमित अग्रवाल हत्याकांड पर मारवाड़ी समाज का अल्टीमेटम, दो दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो होगा उग्र आंदोलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: रामगढ़ में युवा व्यवसायी सुमित अग्रवाल की निर्मम हत्या के खिलाफ मारवाड़ी समाज की बैठक हुई। समाज ने दोषियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय की मांग की। बैठक में 200 से अधिक लोग उपस्थित थे और प्रशासन को 2 दिन का समय दिया गया है। जुलूस में न्याय और एकता के समर्थन में नारे लगाये गए।

Ramgarh News: सुमित अग्रवाल हत्याकांड पर मारवाड़ी समाज का अल्टीमेटम, दो दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो होगा उग्र आंदोलन

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि शहर के युवा व्यवसायी सुमित अग्रवाल की निर्मम हत्या के विरोध में गुरुवार को श्री मारवाड़ी सत्यनारायण मंदिर और धर्मशाला में मारवाड़ी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। समाज के अध्यक्ष बिमल बुधिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रामगढ़ शहर के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। उपस्थित लोगों ने एक स्वर में घटना की कड़ी निंदा करते हुए हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। बैठक में अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बसंत मित्तल, महासचिव मनोज बजाज सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

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सभी ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए मृतक सुमित अग्रवाल की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा। इसके बाद समाज के लोग मृतक सुमित अग्रवाल के आवास पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि सुमित केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे रामगढ़ का बेटा था और इस दुख की घड़ी में पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। इसके पश्चात समाज के लोग जुलूस की शक्ल में रामगढ़ थाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एकता, न्याय और दोषियों की गिरफ्तारी के समर्थन में नारे लगाए। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यालय डीएसपी एकराम राजा और थाना प्रभारी नवीन पांडे को ज्ञापन सौंपकर हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी, दोषियों को फांसी की सजा दिलाने, पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की। मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष बिमल बुधिया ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि समाज की ओर से दो दिन का समय दिया जा रहा है। यदि इस अवधि के भीतर हत्याकांड का खुलासा कर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तो समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बसंत मित्तल ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो यह आंदोलन केवल रामगढ़ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे झारखंड और देशभर में इसे व्यापक रूप दिया जाएगा। समाज के मंत्री मुरारी लाल अग्रवाल ने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज के सभी लोग एकजुट होकर अपनी सुरक्षा और न्याय की लड़ाई में भागीदारी निभाएं। उन्होंने बिमल बुधिया के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए सभी से आंदोलन में साथ देने की अपील की। बैठक और जुलूस में पूर्व विधायक शंकर चौधरी, मानिकचंद जैन, राजेंद्र जैन, महावीर अग्रवाल, मनोज बजाज, शंकर अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, प्रकाश पटवारी, अशोक अग्रवाल, रोहित पंसारी, सांसद प्रतिनिधि सरदार अनमोल सिंह, अरविंद गोयल, सुनील गोयल, मनोज मित्तल, नरेश अग्रवाल, जगदीश गोयल, महावीर गोयल, प्रवीण अग्रवाल, उपकार अग्रवाल, विश्वनाथ अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, कमल मित्तल, हर्षित बुधिया, दीपक अग्रवाल, पप्पू गोयल, निर्मल गोयल, सुमित जैन, प्रकाश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, उमेश राजगढ़िया, पवन अग्रवाल, गोपाल मित्तल, मिट्ठू अग्रवाल, विनीत बरेलिया, विजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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