Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: घाटो मंडल के पूर्व अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य मनोनीत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: घाटो मंडल के पूर्व अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य मनोनीत वेस्ट बोकारो, निज प्रतिनिधि। हजारीबाग लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल क

Ramgarh News: घाटो मंडल के पूर्व अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य मनोनीत

Ramgarh News: वेस्ट बोकारो, निज प्रतिनिधि। हजारीबाग लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल के अनुमोदन पर घाटो मंडल के पूर्व अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह को दूरसंचार सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। उनके मनोनयन से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में खुशी की लहर है।

समर्थकों की अपेक्षाएँ

रणधीर कुमार सिंह लंबे समय से सामाजिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। उनके मनोनयन को संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, अनुभव और जनसेवा का सम्मान माना जा रहा है। समर्थकों ने विश्वास जताया कि उनके अनुभव और संवाद कौशल से दूरसंचार सेवाओं को लेकर आम जनता की समस्याओं के समाधान तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से समिति के समक्ष रखा जाएगा।

बधाई देने वाले लोग

इस अवसर पर क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। बधाई देने वालों में प्रमुख रूप से गिरधारी महतो (पूर्व मंडल अध्यक्ष) शंकर कमलेश (संवाद प्रकोष्ठ, भाजपा मंडल), अनिल चंद्रवंशी, पिंटू ठाकुर, आशिष केसरी, रंजीत सिंह, रमेश, सुधीर कुमार सिंह, बलराम महतो, साहन गुप्ता, आकाश सिंह, बुलू चौधरी, सुरेश्वर ठाकुर, उमेश कुमार वर्मा, विनोद गुप्ता और अन्य ने रणधीर कुमार सिंह के उज्ज्वल कार्यकाल की कामना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे अपनी नई जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए क्षेत्र और समाज के हित में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

सामान्य प्रश्न

रणधीर कुमार सिंह को किस समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है?
रणधीर कुमार सिंह को दूरसंचार सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hazaribagh Ramgarh News Ramgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।