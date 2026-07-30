Ramgarh News: घाटो मंडल के पूर्व अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य मनोनीत
Ramgarh News: घाटो मंडल के पूर्व अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य मनोनीत वेस्ट बोकारो, निज प्रतिनिधि। हजारीबाग लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल क
Ramgarh News: वेस्ट बोकारो, निज प्रतिनिधि। हजारीबाग लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल के अनुमोदन पर घाटो मंडल के पूर्व अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह को दूरसंचार सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। उनके मनोनयन से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में खुशी की लहर है।
समर्थकों की अपेक्षाएँ
रणधीर कुमार सिंह लंबे समय से सामाजिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। उनके मनोनयन को संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, अनुभव और जनसेवा का सम्मान माना जा रहा है। समर्थकों ने विश्वास जताया कि उनके अनुभव और संवाद कौशल से दूरसंचार सेवाओं को लेकर आम जनता की समस्याओं के समाधान तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से समिति के समक्ष रखा जाएगा।
बधाई देने वाले लोग
इस अवसर पर क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। बधाई देने वालों में प्रमुख रूप से गिरधारी महतो (पूर्व मंडल अध्यक्ष) शंकर कमलेश (संवाद प्रकोष्ठ, भाजपा मंडल), अनिल चंद्रवंशी, पिंटू ठाकुर, आशिष केसरी, रंजीत सिंह, रमेश, सुधीर कुमार सिंह, बलराम महतो, साहन गुप्ता, आकाश सिंह, बुलू चौधरी, सुरेश्वर ठाकुर, उमेश कुमार वर्मा, विनोद गुप्ता और अन्य ने रणधीर कुमार सिंह के उज्ज्वल कार्यकाल की कामना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे अपनी नई जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए क्षेत्र और समाज के हित में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
सामान्य प्रश्न
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