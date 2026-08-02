Ramgarh News: सेमरा में डिग्री कॉलेज निर्माण की बढ़ी उम्मीद, विधायक ने किया स्थल निरीक्षण

Ramgarh News: मांडू, निज प्रतिनिधि मांडू प्रखंड के सेमरा गांव में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के निर्माण को लेकर रविवार को माहौल पूरी तरह शिक्षा और विकास के मुद्दे पर केंद्रित रहा। मांडू विधायक तिवारी महतो उर्फ निर्मल महतो ने प्रस्तावित कॉलेज स्थल का निरीक्षण कर निर्माण की संभावनाओं का जायजा लिया। इसके बाद ग्रामीणों के साथ आयोजित बैठक में कॉलेज निर्माण को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता मांडूडीह पंचायत के मुखिया बैजनाथ राम ने की, जबकि संचालन नरेश हेंब्रम ने किया।बैठक में विधायक ने कहा कि सेमरा में डिग्री कॉलेज की स्थापना केवल एक भवन का निर्माण नहीं, बल्कि पूरे मांडू क्षेत्र के विद्यार्थियों के भविष्य को नई दिशा देने वाला कदम होगा।

उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए वर्षों से दूसरे शहरों पर निर्भर रहने वाले हजारों छात्र-छात्राओं को अब अपने क्षेत्र में ही बेहतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया को शीघ्र आगे बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष सिद्धू-कान्हू प्रवेश द्वार निर्माण की मांग रखी। मांग को स्वीकार करते हुए विधायक ने विधायक मद से पांच लाख रुपये की लागत से सिद्धू-कान्हू प्रवेश द्वार के निर्माण की घोषणा की। घोषणा होते ही बैठक में मौजूद ग्रामीणों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया।बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर कॉलेज निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।मौके पर मुखिया बैजनाथ राम, नरेश हेंब्रम, लेदो गाण्डेय, कान्ती मांझी, वीरेंद्र हांसदा, श्रवण हेंब्रम, मनोज राम, किशुनाथ, भोला राम, मनोज, नवल, उमेश टुडू, बृजमोहन मांझी, किरण लाल, सुबोध हेंब्रम, रोहित कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।