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Ramgarh News: कटिया स्कूल में प्रबंधन समिति का हुआ गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: पतरातू के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कटिया में प्रबंधन समिति का गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुखिया किशोर कुमार महतो ने की, जहां कविता कुमारी को अध्यक्ष और आशा महतो को उपाध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर कई अभिभावक और ग्रामीण शामिल हुए।

Ramgarh News: कटिया स्कूल में प्रबंधन समिति का हुआ गठन

Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। उत्क्रमित मध्य विद्यालय कटिया में गुरुवार को प्रबंधन समिति का गठन किया गया। इसके लिए बैठक की गई। जिसकी अध्यक्षता मुखिया किशोर कुमार महतो ने की। जबकि पर्यवेक्षक संतोष कुमार थे। बैठक में सर्वसम्मति से कविता कुमारी को अध्यक्ष और आशा महतो को उपाध्यक्ष चुना गया। जबकि बैठक में संयोजक में वीणा कुमारी, शिक्षक प्रतिनिधि अर्जुन महली, गणेश कुमार ठाकुर, तेरुष देवी, गोपाल महतो सहित दर्जनों अभिभावक, ग्रामीण और गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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