Ramgarh News: मां मनसा पूजा मनाए जाने को लेकर पूजा समिति की हुई बैठक
Ramgarh News: पतरातू में मां मनसा मंदिर में पूजा समारोह की तैयारी के लिए सोमवार को बैठक आयोजित की गई। इस वर्ष पूजा 16 अगस्त से प्रारंभ होगी और 17 अगस्त को विधिवत रूप से अर्चना की जाएगी। कमेटी का गठन किया गया है जिसमें कई सदस्यों ने भाग लिया।
Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। मां मनसा मंदिर रशियन हॉस्टल के पीछे कन्नौदा गढा में मां मनसा की पूजा धूमधाम से मनाया जाने को लेकर सोमवार को पूजा समिति की बैठक हुई। बैठक में पूजा को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श के साथ साथ कई निर्णय लिए गए। बताया गया कि इस वर्ष अधिवास 16 अगस्त को,17 अगस्त विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। बैठक में पूजा को सफल बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया। बैठक में रिंकू बोस, रीना बोस, विकी बोस, रवि बोस ,संतोष बोस, विक्की श्रीवास्तव, सागर गुप्ता, मनोज महादानी, सुमित दास, अखिल डे, चंदेश्वर चौधरी, अनीता, सीमा, मालती, राजू पासवान, सुमित मजूमदार, गौतम आदि शामिल थे।
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