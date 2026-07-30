Ramgarh News: तोपा बस्ती में ट्रैक्टर से सेल्फ खोल रहे एक व्यक्ति को पकड़ा
Ramgarh News: आपसी सहमति के बाद छोड़ा गया कुजू, निज प्रतिनिधि। तोपा बस्ती में शाहनवाज अंसारी के घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर से सेल्फ खोल रहे एक व्यक्ति को बुधवार
Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। तोपा बस्ती में शाहनवाज अंसारी के घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर से सेल्फ खोल रहे एक व्यक्ति को बुधवार व गुरुवार देर रात में पकड़ लिया गया। बाद में उसे आपसी सहमति के बाद छोड़ दिया गया। बताया गया है कि तोपा बस्ती में शाहनवाज अंसारी के बाहर खड़े ट्रैक्टर से कुछ खोलने को आवाज मिली। इसके बाद घर के लोगों व आसपास के ग्रामीणों की मदद से उसे पकड़ लिया गया। पकड़ा गया व्यक्ति उसरा सोसाे ग्राम निवासी पप्पू महतो था। इस दौरान उसके पल्सर बाइक को भी पकड़ लिया गया। मामले की जानकारी उसके परिजनों को मिलने के बाद तोपा बस्ती के गणमान्य लोगों के साथ आपसी सहमति बनाते हुए उसे छोड़ दिया गया।
साथ ही दोबारा ऐसा न करने की हिदायत देकर छोड़ा गया।
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