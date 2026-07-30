Ramgarh News: चारदीवारी निर्माण का ग्रामीणों और महिलाओं ने किया विरोध
Ramgarh News: बरकाकाना में रेलवे प्रबंधक द्वारा चारदीवारी का निर्माण शुरू किया गया है। स्थानीय ग्रामीण, विशेषकर महिलाओं ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि चारदीवारी से तालाब तक पहुंचने में समस्याएँ आएंगी, जहां वे पारंपरिक रीति-रिवाज करते हैं। ग्रामीणों ने रेलवे अधिकारियों से गेट की व्यवस्था की मांग की है।
Ramgarh News: बरकाकाना, निज प्रतिनिधि। रेलवे प्रबंधक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रेल ट्रैक की सुरक्षा और निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा है। इसी क्रम में रामगढ़ छावनी परिषद के वार्ड संख्या 7 पोचरा स्थित ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक के किनारे चारदीवारी निर्माण कार्य गुरुवार को शुरू किया गया, जिसका स्थानीय ग्रामीणों और महिलाओं ने विरोध किया। स्थानीय निवासी सावित्री देवी ने बताया कि पोचरा के लगभग 200 परिवारों के लोग रेलवे ट्रैक से कुछ दूरी पर स्थित तालाब में मृत्यु एवं विवाह से जुड़े पारंपरिक संस्कार संपन्न करते हैं। उनका कहना है कि चारदीवारी बनने से तालाब तक पहुंचने में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
ग्रामीणों के अनुसार रेलवे की ओर से एक तरफ लगभग 10 फीट चौड़ा गेट छोड़ा जा रहा है, जबकि दूसरी ओर पूरी तरह चारदीवारी बनाकर आवागमन का रास्ता बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे रेलवे के विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आम लोगों की सुविधा और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए दोनों ओर गेट की व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्रामीणों ने रेल अधिकारियों से मांग की कि चारदीवारी निर्माण के साथ-साथ दोनों दिशाओं में आवागमन के लिए पर्याप्त गेट छोड़े जाएं, ताकि स्थानीय लोगों को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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