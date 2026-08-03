Ramgarh News: रिवरसाइड में सीसीएल के बेदखली नोटिस का पुरजोर विरोध
Ramgarh News: भुरकुंडा में सीसीएल बरका-सयाल प्रबंधन द्वारा बेदखली नोटिस के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध जाहिर किया है। ग्रामीणों ने कहा कि वे अपने घरों को खाली नहीं करेंगे और यह उनका पैतृक आवास है। उन्होंने अधिकारियों से न्याय की मांग की और ज्ञापन देने का निर्णय लिया है।
Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। सीसीएल बरका-सयाल प्रबंधन की ओर से भुरकुंडा रिवरसाइड स्थित चीफ हाउस पंचायत के आकाशदीप, गिद्दी मोड़ और रेलवे कॉलोनी में रहने वाले लोगों को जारी बेदखली नोटिस का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध जताया है। सोमवार को मुखिया विकास पांडेय के आवास पर आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपना आवास खाली नहीं करेंगे। बैठक में बताया गया कि सीसीएल एरिया के संपदा अधिकारी की ओर से व्यक्तिगत नोटिस जारी कर संबंधित लोगों को सीसीएल आवास पर अनाधिकृत कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में उनसे पूछा गया है कि उनके खिलाफ बेदखली का आदेश क्यों नहीं जारी किया जाए।
साथ ही उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 8 अगस्त को संपदा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में एकतरफा कार्रवाई करने की चेतावनी भी नोटिस में दी गई है। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि वे पिछले पांच-छह दशक से इन क्षेत्रों में रह रहे हैं। उनका आवास, मुहल्ला और पंचायत ही उनकी पहचान बन चुका है, जिसका उल्लेख आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र सहित अन्य सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। ऐसे में उन्हें अनाधिकृत कब्जाधारी बताकर बेदखल करना न्यायोचित नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने एटक अध्यक्ष सह पूर्व सांसद रमेंद्र कुमार से मुलाकात कर पूरी स्थिति से अवगत कराया है। इस पर उन्होंने साथ देने का आश्वासन दिया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि बुधवार को ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल संपदा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नोटिस वापस लेने और मामले का न्यायोचित समाधान करने की मांग करेगा। बैठक में मुखिया विकास पांडेय, पंचायत समिति सदस्य पिंटू यादव, नवल पांडेय, राजेश महतो, गुल्लू मांझी, दीपक झा, उत्तम डे, धीरन सिन्हा, सुनील सिंह, दिनेश साव, बबलू सिन्हा, आलोक सिन्हा, डॉ. पिंटू शर्मा, राजू प्रसाद, मोहन मिश्रा, गोपाल मिश्रा, राणा प्रताप सिंह, राजीव, राजू कुमार, दिगंबर, रंजन, जॉस्मीन डिक्रूज, रेखा देवी, विंदा देवी, अंजना मिंज, सरिता देवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
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