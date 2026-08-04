Ramgarh News: इमली गाछ मैदान में बच्चों को अभ्यास से रोकने पर विवाद
Ramgarh News: पतरातू में बच्चों ने वर्षों से इमली गाछ फुटबॉल मैदान में खेलकूद का अभ्यास किया है। हाल ही में एक व्यक्ति ने दावे किया कि यह मैदान उसकी संपत्ति है और बच्चों को खेलने से रोका। स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त की और प्रशासन से नियमित अभ्यास जारी रखने की अपील की है।
Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। पीटीपीएस कॉलोनी और आसपास के गांवों के बच्चे वर्षों से हेसला पंचायत के जनतानगर स्थित इमली गाछ फुटबॉल मैदान में दौड़, फुटबॉल और शारीरिक अभ्यास करते आ रहे हैं। मंगलवार को भी इस मैदान में दर्जनों बच्चे खेलकूद का अभ्यास कर रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति मैदान पहुंचा और बच्चों को अभ्यास करने से रोकते हुए दावा किया कि उक्त जमीन उसकी है। मैदान का निर्माण भी उसी ने कराया है। घटना के बाद खिलाड़ियों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनतानगर आवासीय परिसर के निर्माण के समय इस मैदान का विकास किया गया था।
इसके पास पंचायत भवन भी है और यहां समय-समय पर सामाजिक व सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इसी मैदान में अभ्यास कर क्षेत्र के कई युवक-युवतियां झारखंड सहित विभिन्न राज्यों की सरकार पुलिस और अन्य सुरक्षा सेवाओं में चयनित हुए हैं। लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच कर मैदान में बच्चों का नियमित अभ्यास जारी रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।
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