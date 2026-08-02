Ramgarh News: 40 वें पदस्थापना समारोह में अध्यक्ष अशोक जैन व उनकी टीम ने ली शपथ
Ramgarh News: रामगढ़ में लायंस क्लब ऑफ रामगढ़ कैंट का 40 वाँ पदस्थापना समारोह आयोजित हुआ। समारोह में अशोक जैन को अध्यक्ष, सुरेन्द्र सोबती को सचिव और प्रमोद सिंह को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्लब की गतिविधियों और समाजसेवा पर चर्चा हुई। सभी अतिथियों ने नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं।
Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि। लायंस क्लब ऑफ रामगढ़ कैंट का 40 वाँ पदस्थापना (इंस्टॉलेशन) समारोह शनिवार, की देर शाम सिद्धि विनायक, रांची रोड, रामगढ़ में गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह में क्लब की नई कार्यकारिणी ने विधिवत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर आगामी कार्यकाल के लिए अपनी जिम्मेदारियां संभालीं। समारोह में अशोक जैन को क्लब का अध्यक्ष, सुरेन्द्र सोबती को सचिव और प्रमोद सिंह को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवगठित कार्यकारिणी का सदस्यों और उपस्थित अतिथियों ने स्वागत करते हुए उन्हें सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।इस अवसर पर क्लब के सदस्य गोविंद अग्रवाल, श्याम परशुराम पुरिया, रमन मेहरा, मनजीत साहनी, ओंकार मल्होत्रा, हेमेन्द्र सौंधी, राजेश अग्रवाल, डीएस अरोड़ा, रवि सिंह, जेके शर्मा, विनोद गर्ग, बलवंत मारवाह, महेश वडेरा, हरपाल सिंह, जीवन जैन और निरंजन अग्रवाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
समारोह में आनंद अग्रवाल, प्रदीप सिंह, मानु चतुर्वेदी, इंदर पाल सिंह, परमदीप सिंह कालरा, वासदेव शर्मा, डॉ शरद जैन, स्वाति जैन, नवलजीत कौर, अनुराधा श्रॉफ, नमिता श्रॉफ, नीरू साहनी, मेघा बागड़िया, जसविंदर होरा, अंबानी जैन, डॉ सौम्या जैन और दीपा वडेरा सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान क्लब की सामाजिक गतिविधियों, सेवा कार्यों और आगामी योजनाओं पर भी चर्चा की गई। वक्ताओं ने समाजसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनकल्याण के क्षेत्र में लायंस क्लब की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प व्यक्त किया। समारोह का समापन सभी सदस्यों और अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ।
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