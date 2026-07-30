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Ramgarh News: उच्च विद्यालय टोंगी में कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: विद्यालय के छात्र- छात्राओं को दी गई आवश्यक कानूनी जानकारीझारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग के तहत गुरुवार को उ

Ramgarh News: उच्च विद्यालय टोंगी में कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया

Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग के तहत गुरुवार को उच्च विद्यालय टोंगी में कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया। डीएलएसए सचिव रवि प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसमें विद्यालय के छात्र- छात्राओं को डालसा के घरेलू हिंसा, डायन भूत प्रतिषेध अधिनियम, नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान, यौन शोषण संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को पोक्सो एक्ट, मोटर व्हीकल कानून, बाल श्रम, आपातकालीन पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को आपसी छोटे छोटे विवादों मे डीएलएसए के माध्यम से बातचीत कर विवाद को निपटाए जाने के बारे में जानाकारी दी गई।

इस दौरान छात्रों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मिलने वाली सुविधाओं के बारे मे विस्तारपूर्वक जानकारी दिया गया। टोल फ्री नंबर 15100 और 1930 के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर पीएलवी रामचन्द्र राम, शशि कुमार, शारदा कुमारी, सुखदेव महतो, कपिल राम, विद्यालय के प्रधानाचार्य योगेन्द्र कुमार महतो, शिक्षकमनोज साव, बासुदेव प्रसाद, कजरू बेदिया, श्रवण कुमार, रविभुषण अकेला, कमला कुमारी, सुषमा देवी, निर्मला पुष्पा मिंज आदि उपस्थित थे।

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