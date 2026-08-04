Ramgarh News: संयुक्त मोर्चा ने इफिको एसआरयू में की गेट मीटिंग, महाप्रबंधक को सौंपा 5 सूत्री मांग पत्र
Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि इफिको एसआरयू में संयुक्त मोर्चा संगठन ने गेट मीटिंग आयोजित की। संगठन ने महाप्रबंधक को 15 दिनों में पांच सूत्री मांगों को लागू करने का पत्र सौंपा। संगठन के नेताओं ने मजदूरों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया और कहा कि मांगें न पूरी होने पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि इफिको एसआरयू, मरार में मंगलवार को संयुक्त मोर्चा संगठन के बैनर तले गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक के बाद संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने महाप्रबंधक को पांच सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए 15 दिनों के भीतर मांगों को लागू करने की मांग की। संगठन ने कहा कि समय सीमा के भीतर मांगें पूरी नहीं होने पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए संयुक्त मोर्चा संगठन के वरिष्ठ नेता केडी मिश्रा ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई लगातार लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज इफिको एसआरयू का संयंत्र जिन ऊंचाइयों पर है, उसमें मजदूरों के खून-पसीने और मेहनत का सबसे बड़ा योगदान है।
मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन आगे भी संघर्ष करता रहेगा। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता किशोर महतो ने की, जबकि संचालन महेश यादव ने किया। किशोर महतो ने मजदूरों को संगठन की पांच सूत्री मांगों की जानकारी देते हुए कहा कि ठेका श्रमिकों को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को भी विस्तार से रखा। गेट मीटिंग के बाद संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने महाप्रबंधक पीके गुप्ता और प्रबंधक यश कुमार को पांच सूत्री मांग पत्र सौंपा।
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