Ramgarh News: संयुक्त मोर्चा ने इफिको एसआरयू में की गेट मीटिंग, महाप्रबंधक को सौंपा 5 सूत्री मांग पत्र

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि इफिको एसआरयू, मरार में मंगलवार को संयुक्त मोर्चा संगठन के बैनर तले गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक के बाद संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने महाप्रबंधक को पांच सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए 15 दिनों के भीतर मांगों को लागू करने की मांग की। संगठन ने कहा कि समय सीमा के भीतर मांगें पूरी नहीं होने पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए संयुक्त मोर्चा संगठन के वरिष्ठ नेता केडी मिश्रा ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई लगातार लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज इफिको एसआरयू का संयंत्र जिन ऊंचाइयों पर है, उसमें मजदूरों के खून-पसीने और मेहनत का सबसे बड़ा योगदान है।