Ramgarh News: कुजू में श्रावण माह के कृष्ण षष्ठी पर भावपूर्ण भजन कीर्तन का आयोजन
Ramgarh News: कुजू मेन रोड स्थित माधव केक परिसर में श्री खाटू वाले श्याम प्रभु के भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस भजन गंगा में भक्तों ने भाग लिया। पंडित विक्की पांडेय और रवि पांडेय ने पूजा संपन्न करवाई। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद का वितरण किया गया।
Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। कुजू मेन रोड स्थित माधव केक परिसर में श्रावण माह के कृष्ण पक्ष के षष्ठी पर श्री खाटू वाले श्याम प्रभु के भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन श्री श्याम परिवार कुजू ने किया। बलिहारी बलिहारी बाबा का भावपूर्ण कीर्तन है ताली श्री श्याम प्रभु के भजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस दौरान पंडित विक्की पांडेय, रवि पांडेय ने यजमान बने राजा केशरी व पत्नी रानी केशरी के हाथों पूजन संपन्न कराया। श्री श्याम प्रभु के फूलों से सजे दरबार में पूजन के बाद ज्योत जलाया गया। साथ ही प्रसाद का भोग लगाया गया।
वहीं हवन के बाद आरती संपन्न कराया गया। बाद में कार्यक्रम में उपस्थित भक्तों ने बाबा के श्री चरणों में मत्था टेका। बाद में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति से भजन गंगा में लोग गोते लगाते रहे। कार्यक्रम में श्री श्याम परिवार कुजू के सभी सदस्यों के अलावा कई एक धर्मप्रेमियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के समापन पर प्रसाद का वितरण लोगों के बीच किया गया। मौके पर श्री श्याम परिवार के कई प्रमुख लोग समेत अन्य भक्तजन उपस्थित हुए।
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