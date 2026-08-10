Ramgarh News: एस्टीम कॉलोनी पतरातू का कांवरियों का दल जलाभिषेक के लिए देवघर हुए रवाना

बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करने के लिए पतरातू और आसपास क्षेत्र के कांवरियों का जत्था प्रतिदिन रवाना हो रहे हैं। इसी क्रम में स्टीम कॉलोनी पतरातू का कांवरियों का दल जलाभिषेक के लिए देवघर रवाना हुए। कांवरियों का जत्था देवघर रवाना होने से पूर्व स्टीम कॉलोनी पतरातू के शिवमन्दिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बोल बम के जय घोष से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। मौके पर प्रांजल कुमार तुरी, यशवंत कुमार, रितिक कुमार, अभय कुमार, नीरज कुमार अमन कुमार आदि शामिल थे। दूसरी ओर शहीद चौक पतरातू क्षेत्र से भी दर्जनों शिवभक्त देवघर के लिए रवाना हुए। इसमें पतरातू् भगत सिंह चौक से जानें वालों में भीम प्रसाद, संतोष गुप्ता, राहुल राजा सहित कई महिला पुरुष शामिल हैं।