Ramgarh News: स्टीम कॉलोनी पतरातू का कांवरियों का दल जिला अभिषेक के लिए देवघर हुए रवाना
Ramgarh News: पतरातू के स्टीम कॉलोनी से कांवरियों का दल शनिवार को जलाभिषेक के लिए देवघर रवाना हुआ। इससे पहले, उन्होंने शिव मन्दिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान बोल बम के जय घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस यात्रा में कई लोग शामिल थे, जिनमें प्रांजल कुमार, यशवंत कुमार, रितिक कुमार आदि प्रमुख थे।
Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। स्टीम कॉलोनी पतरातू का कांवरियों का दल शनिवार को जलाभिषेक के लिए देवघर रवाना हुए। कांवरियों का जत्था देवघर रवाना होने से पूर्व स्टीम कॉलोनी पतरातू के शिवमन्दिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बोल बम के जय घोष से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। मौके पर प्रांजल कुमार तुरी, यशवंत कुमार, रितिक कुमार, अभय कुमार, नीरज कुमार अमन कुमार आदि शामिल थे।
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