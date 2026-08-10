Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: भुरकुंडा में मनी रिझुनाथ चौधरी की 12वीं पुण्यतिथि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: भुरकुंडा में रविवार को स्वर्गीय रिझुनाथ चौधरी की 12वीं पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। विधायक रोशनलाल चौधरी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और समाज के कमजोर वर्गों के लिए उनके प्रयासों को याद किया। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण के तहत सैकड़ों पौधे वितरित किए गए।

Ramgarh News: भुरकुंडा में मनी रिझुनाथ चौधरी की 12वीं पुण्यतिथि

Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि।भुरकुंडा थाना चौक स्थित काली मंदिर प्रांगण के समीप रविवार को झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व प्रमुख स्वर्गीय रिझुनाथ चौधरी की 12वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में विधायक रोशनलाल चौधरी ने स्वर्गीय रिझुनाथ चौधरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आगे विधायक ने श्रद्धांजलि सभा को सामाजिक व पर्यावरणीय सरोकारों से जोड़ते हुए सैकड़ों पौधों का वितरण किया। कहा कि स्वर्गीय रिझुनाथ चौधरी का संपूर्ण जीवन प्रेरणादायक है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया।

ये भी पढ़ें:Hazaribagh News: स्व. रिझुनाथ चौधरी की 12वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित

आगे सभा में लोगों ने स्वर्गीय रिझुनाथ चौधरी के स्मरण में पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। सभा में भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव कुमार बाबला, आजसू जिला अध्यक्ष दिलीप दांगी, योगेश दांगी, पूर्व जिप उपाध्यक्ष मनोज राम, मुखिया अजय पासवान, प्रभास दास, महेंद्र सिंह, राकेश सिन्हा, अनिल राय, अशोक मंडल, सतीश मोहन मिश्रा, राजेश सोनी, मिंटू सोनी, सुभाष उर्फ काला बाबू आदि शामिल हुए।-- फोटो संख्या भुरकुंडा 04:- भुरकुंडा में स्वर्गीय रिझुनाथ चौधरी को श्रद्धांजलि देते विधायक रोशनलाल व अन्य

ये भी पढ़ें:Bokaro News: रिझूनाथ चौधरी की मनाई गई पुण्यतिथि
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Ramgarh News Ramgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।