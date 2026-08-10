Ramgarh News: भुरकुंडा में मनी रिझुनाथ चौधरी की 12वीं पुण्यतिथि
Ramgarh News: भुरकुंडा में रविवार को स्वर्गीय रिझुनाथ चौधरी की 12वीं पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। विधायक रोशनलाल चौधरी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और समाज के कमजोर वर्गों के लिए उनके प्रयासों को याद किया। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण के तहत सैकड़ों पौधे वितरित किए गए।
Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि।भुरकुंडा थाना चौक स्थित काली मंदिर प्रांगण के समीप रविवार को झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व प्रमुख स्वर्गीय रिझुनाथ चौधरी की 12वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में विधायक रोशनलाल चौधरी ने स्वर्गीय रिझुनाथ चौधरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आगे विधायक ने श्रद्धांजलि सभा को सामाजिक व पर्यावरणीय सरोकारों से जोड़ते हुए सैकड़ों पौधों का वितरण किया। कहा कि स्वर्गीय रिझुनाथ चौधरी का संपूर्ण जीवन प्रेरणादायक है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया।
आगे सभा में लोगों ने स्वर्गीय रिझुनाथ चौधरी के स्मरण में पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। सभा में भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव कुमार बाबला, आजसू जिला अध्यक्ष दिलीप दांगी, योगेश दांगी, पूर्व जिप उपाध्यक्ष मनोज राम, मुखिया अजय पासवान, प्रभास दास, महेंद्र सिंह, राकेश सिन्हा, अनिल राय, अशोक मंडल, सतीश मोहन मिश्रा, राजेश सोनी, मिंटू सोनी, सुभाष उर्फ काला बाबू आदि शामिल हुए।-- फोटो संख्या भुरकुंडा 04:- भुरकुंडा में स्वर्गीय रिझुनाथ चौधरी को श्रद्धांजलि देते विधायक रोशनलाल व अन्य
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