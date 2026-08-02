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Ramgarh News: झारखंड कुरमी महासभा की समीक्षा बैठक संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: झारखंड कुरमी महासभा की हजारीबाग जिला इकाई ने रबोध जोगा चौक में बैठक की। इस बैठक में 11वें प्रतिभा सम्मान समारोह की समीक्षा की गई। महासभा के नेताओं ने समारोह की सफल आयोजन के लिए सराहना की और डाड़ी प्रखंड में महासभा की इकाई के पुनर्गठन पर चर्चा की।

Ramgarh News: झारखंड कुरमी महासभा की समीक्षा बैठक संपन्न

Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। रबोध जोगा चौक में झारखंड कुरमी महासभा हजारीबाग जिला इकाई ने समीक्ष्रा सेवालाल महतो की अध्यक्षता में रविवार को हुई। बैठक में 11 वां प्रतिभा सम्मान समारोह की समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए झारखंड कुरमी महासभा के प्रदेश संरक्षक कुमेश्वर महतो और प्रदेश सचिव सेवालाल महतो ने प्रतिभा सम्मान समारोह की सफल आयोजन के लिए सराहना किया। बैठक में डाड़ी प्रखंड में झारखंड कुरमी महासभा इकाई के पुनर्गठन करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव गुलचंद महतो, उदयनाथ महतो, मुकेश कुमार महतो, सहदेव प्रसाद, भुनेश्वर महतो, पारसनाथ महतो, केतर महतो, गणेश महतो, दिलेश्वर महतो, भीमदेव महतो, चेतलाल महतो, सुदय महतो, प्रमेश्वर महतो, सुखदेव महतो, मिथलेश महतो आदि उपस्थित थे।

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