Ramgarh News: ई-चालान की अनिवार्यता के खिलाफ संवेदक संघ का एकदिवसीय धरना

Ramgarh News: रामगढ़, प्रतिनिधि। रामगढ़ जिला संवेदक संघ की ओर से खनन विभाग झारखंड सरकार की ओर से नियम 55 विलोपित करने संबंधित अधिसूचना के खिलाफ समाहरणालय परिसर में एकदिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ। इसकी अध्यक्षता जिला संवेदक संघ अध्यक्ष पंकज प्रसाद तिवारी और संचालन सचिव दयासागर प्रसाद ने किया। इस दौरान अध्यक्ष पंकज प्रसाद तिवारी ने कहा कि खनन विभाग की ओ से नियम 55 विलोपित होने के बाद लघु खनिज पदार्थ, इंटा, बालू, छरी, पत्थर, बालू, बोल्डर की भारी किल्लत हो गई है। पूरे जिला में लघु खनिज की कीमत आसमान छु रही है। ऐसी स्थिति में जिला में विकास कार्य बिल्कुल धीमी हो गई है और आने वाले समय में पूर्ण रूप से बंद होने के कगार पर है।

इससे निर्माण कार्य में लगे हजारों मजदूरों का भविष्य खतरे में पड़ेगा। काम करने के बावजूद ई परिवहन चालान नहीं रहने पर कार्य के विरुद्ध भुगतान नहीं होगा। धरने के माध्यम से एक मांग पत्र की प्रति उपायुक्त के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रेषित किया गया। जिसमें जब तक जिले में निर्माण कार्य में लगने वाले लघु खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हो जाते है या उनका भंडारण या उत्पादन नहीं हो पता है तब तक पूर्व के नियम को यथावत रखने, नियम के विलोपित होने के बाद जिन संवेदकों के निर्माण कार्य में खनिज पदार्थ की आपूर्ति के कारण विलंब हो रहा है वैसे कार्यों पर समय अवधि विस्तार के तौर पर लगने वाली जुर्माना 10% पर रोक लगाने, ईंट जो बाय प्रोडक्ट है अर्थात सीधे तौर पर खनिज नहीं है को ई परिवहन चालान की आवश्यकता से मुक्त करने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन में कोषाध्यक्ष सिद्धेश्वर महतो, रंजन फौजी, शहजाद खान सुनील कुमार, नीलम देवी, जितेंद्र कुमार, लालबिहारी महतो, ब्रह्मदेव महतो, मनोज महतो, राहुल सिंह, मंटू महतो, राजेश गोल्डी, अमित कुमार, मुन्न प्रसाद, जीवन महतो, मनोज सिंह, बबलू मोदी, नीतीश निराला, प्रदीप गोप, नवरतन कुमार, रमेश दांगी आदि मौजूद थे।