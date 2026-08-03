Ramgarh News: रामगढ़ संवेदक संघ के आह्वान पर टेंडर बहिष्कार सफल
Ramgarh News: - भवन में आमंत्रित 4 अगस्त के टेंडर का भी होगा बहिष्कार : पंकज प्रसाद तिवारी झारखंड, रामगढ़, शहर झारखंड, रामगढ़, शहर
Ramgarh News: रामगढ़, प्रतिनिधि। खनन विभाग सचिव झारखंड सरकार ने सरकारी कार्यों में खनिज संपदा पर ई चालान अनिवार्य किया है। ई चालान की अनुपलब्धता पर संवेदकों को भारी परेशानी हो रही है। इसे लेकर कुछ दिनों पूर्व रामगढ़ संवेदक संघ ने बैठक कर टेंडर बहिष्कार का ऐलान किया था। इसी के तहत भवन प्रमंडल रामगढ़ की ओर से केबी प्लस-टू हाई स्कूल लारी की चहारदीवारी और मुख्यद्वार के टेंडर आमंत्रित की गई थी। जिसके लिए 3 अगस्त को आवेदन जमा किया जाना था। लेकिन रामगढ़ संवेदक संघ के आह्वान पर रामगढ़ में टेंडर बहिष्कार सफल हुआ। सोमवार को टेंडर के लिए एक भी संवेदकों ने आवेदन नहीं दिया।
इस पर संघ के जिलाध्यक्ष पंकज प्रसाद तिवारी ने सभी संवेदकों का आभार व्यक्त किया। कहा कि सभी ने एक जुट होकर टेंडर बहिष्कार को सफल बनाया। आगे भी अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने 4 अगस्त को भी आमंत्रित टेंडर का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। मौके पर संवेदकों में जिलाध्यक्ष पंकज प्रसाद तिवारी, मुकेश यादव, शहजाद खान, अमित सिंह, राहुल सिंह, अजमल हुसैन, संतोष, राजेंद्र महतो, मो. समीम आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।