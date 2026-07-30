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Ramgarh News: एजेकेएसएस ने एरिया प्रबंधन को सौंपा मांग पत्र, 15 दिनों का मोहलत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ ने बरका-सयाल क्षेत्रीय प्रबंधन को 25 सूत्री मांग पत्र सौंपा। संघ ने 15 दिनों का वक्त देते हुए अंडरग्राउंड कर्मचारियों के नियमितीकरण, सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट, पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था सुधारने की मांग की। इसमें बकाया वेतन के शीघ्र भुगतान की भी मांग शामिल है।

Ramgarh News: एजेकेएसएस ने एरिया प्रबंधन को सौंपा मांग पत्र, 15 दिनों का मोहलत

Ramgarh News: उरीमारी, निज प्रतिनिधि। अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ की ओर से बरका-सयाल क्षेत्रीय प्रबंधन को गुरुवार को 25 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। यूनियन ने मजदूरों से संबंधित मांगों को पूरा करने के लिए प्रबंधन को 15 दिनों का मोहलत दिया है। मांग पत्र में अंडरग्राउंड खान के डिग्नेटेड कोल कर्मचारियों का पुराना डिग्नेशन समाप्त कर वर्तमान में जिस पद पर वे कार्यरत हैं, उसी पद पर नियमितीकरण करने तथा अंडरग्राउंड कैडर को सरफेस कैडर में परिवर्तित करने की मांग प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा सयाल मोड़ (भुरकुंडा) से पोटंगा-उरीमारी तक सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट लगाने, बरका-सयाल क्षेत्र की सभी परियोजनाओं में संवेदनशील पदों पर समयबद्ध टेबल ट्रांसफर लागू करने, पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नए ट्रांसफॉर्मर और मोटर पंप उपलब्ध कराने तथा सयाल परियोजना में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी पीएसएमई के मजदूरों के बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान कराने की मांग भी शामिल है।

मांगपत्र सौंपने वालों में बरका-सयाल क्षेत्रीय सचिव संजय मिश्रा, क्षेत्रीय अध्यक्ष इंद्रदेव राम, विनोद कुमार, शिवनंदन दास, शंकर सिंह, अनिल राम, शंकर प्रसाद, सुरेश खरवार के अलावा कई अन्य लोग शामिल थे।

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