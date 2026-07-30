Ramgarh News: गुरु पूर्णिमा पर दिगंबर जैन मंदिर रामगढ़ में गुरु पूजन, श्रद्धालुओं ने लिया मुनिसंघ का आशीर्वाद
Ramgarh News: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर रामगढ़ के दिगंबर जैन मंदिर में जैन समाज ने विविध धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए। इस अवसर पर आचार्य 108 श्री वसुनंदी महाराज का पूजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु के चरणों में श्रद्धा के साथ अर्घ्य समर्पित किया और आशीर्वाद प्राप्त किया।
Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दिगंबर जैन मंदिर, रामगढ़ में बुधवार को जैन समाज की ओर से विविध धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ किया गया। इन दिनों मंदिर में पूज्य आचार्य 108 श्री वसुनंदी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री 108 पूण्यनंद महाराज और मुनिश्री 108 शुभानंद महाराज ससंघ का मंगल प्रवास चल रहा है, जिसके सान्निध्य में प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रातः दैनिक अभिषेक और शांतिधारा के उपरांत मुनिसंघ के सान्निध्य में आचार्य श्री वसुनंदी महाराज का विधिवत गुरु पूजन किया गया।
बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालुओं ने आठ प्रकार के द्रव्यों से श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु पूजन कर पुण्य अर्जित किया। पूजन के पश्चात श्रद्धालुओं ने जिनालय में विराजमान मुनिराजों के चरणों में अर्घ्य समर्पित कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। जैन समाज के सचिव योगेश सेठी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का जैन धर्म में विशेष महत्व है। इसी दिन वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर के प्रथम शिष्य गौतम गणधर का भगवान महावीर से मिलन हुआ था।इसी ऐतिहासिक प्रसंग के कारण जैन आगमों के अनुसार गुरु-शिष्य परंपरा का शुभारंभ गुरु पूर्णिमा के दिन माना जाता है। उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि सच्चा गुरु ही मनुष्य को झूठ, असत्य और द्वेष के मार्ग से हटाकर सत्य, धर्म और मोक्ष मार्ग का ज्ञान कराता है। आत्मकल्याण की दिशा में प्रेरित करता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में देवेन्द्र गंगवाल, राकेश पाण्ड्या, नितिन पाटनी, बबीता काला, चंदा रपरिया, निशा सेठी, सरोज पाण्ड्या, मनीषा पाटनी, ममता गंगवाल, पुष्पा सेठी, सुनीता छाबड़ा, संजय छाबड़ा, जीवनमाला गंगवाल, सुशीला छाबड़ा, सुनीता सेठी, सुशील चूड़ीवाल, प्रदीप पाण्ड्या, रेणु चूड़ीवाल, अनीता चूड़ीवाल, खुशबू चूड़ीवाल, सुनीता पाण्ड्या और सुनीता चूड़ीवाल सहित जैन समाज के अनेक सदस्यों ने सराहनीय योगदान दिया। इस संबंध में जानकारी जैन समाज के मीडिया प्रभारी श्रवण जैन ने दी।
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